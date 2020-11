Makro Cash & Carry: Kryzys, który obecnie nadszedł, jest nie tylko natury ekonomicznej, ale też i emocjonalnej

Wszyscy jesteśmy elementami dużego systemu i wszyscy cierpimy na tym, co się dzieje. Wiedzieliśmy, że nadejdzie kolejna fala, ale nie sądziliśmy, że będzie tak źle, jak jest obecnie – mówiła Magdalena Figurna, menedżer ds. PR i komunikacji wewnętrznej MAKRO CASH AND CARRY POLSKA w czasie debaty "#HoReCaTrendsTalks: Gastronomia zmian. Nowe zasady, rozwiązania i trendy” podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Magdalena Figurna tłumaczyła, że rozmawia z restauratorami i obserwuje, że kryzys, który obecnie nadszedł, jest nie tylko natury ekonomicznej, ale też i emocjonalnej.

– Usłyszałam od kilku szefów kuchni, czego bym się nie spodziewała na wiosnę, że jeżeli będą kolejne obostrzenia, to oni zawodowo upadną. Czyli niektóre osoby są już "pod ścianą" i pytanie jest, czy one będą w stanie wytrzymać to emocjonalnie – mówiła.

– Na początku pandemii koronawirusa uruchomiliśmy niezbędnik dla branży gastronomicznej i teraz go aktualizujemy. Nowy element, który w nim zamieściliśmy i mam nadzieję, że będzie on pomocny, to różne kreatywne pomysły pochodzące z branży. To jest pozytyw w obecnej negatywnej sytuacji, że restauracje tworzą różne rozwiązania i dzielą się nimi z innymi osobami – dodała.

– Mam nadzieję, że tworząc taką platformą dzielenia się wiedzą, będziemy pomagać. Dodatkowo stworzyliśmy mapę restauracji dowożących – dodała.

– Może jakieś „drzwi uchylą się” w grudniu i okres przedświąteczny pomoże restauratorom złapać oddech na tyle, aby przetrwali do wiosny – powiedziała Magdalena Figurna.