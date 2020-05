Makro wydaje poradnik dla restauracji

Nowy zbiór porad Makro Polska przygotowany we współpracy z restauratorami i szefami kuchni trafił do dystrybucji. To kompendium wiedzy o tym, jak przygotować lokal na wyzwania bezpiecznej obsługi gości.

Do udziału w jego stworzeniu zaproszono ekspertów z branży: restauratorów, menedżerów, szefów kuchni z różnych części Polski, a także naukowców oraz specjalistów ds. BHP i zarządzania jakością. Efektem współpracy jest zebrany zestaw praktycznych porad dotyczących zarówno wymogów higienicznych (m.in. zasady wyznaczania dystansu w restauracjach, organizacja procesów zgodnie z wymogami zwiększonego rygoru sanitarnego), dbałości o zdrowie klientów i pracowników, jak i kwestii biznesowych (m.in. nowe zasady współpracy z dostawcami, czy definiowanie celów biznesowych w zmienionych warunkach rynkowych).

Wymiar praktyczny poradnika podkreśla zawarcie w nim gotowych do zastosowania narzędzi: listy czynności kontrolnych przed otwarciem lokalu i podczas codziennej pracy, a także informacji dla klientów odnośnie obowiązujących zasad obsługi oraz karty szkolenia dla pracowników.

Zbiór porad można pobrać ze strony sieci na której restauratorzy i szefowie kuchni znajdą wachlarz informacji z innych kluczowych obszarów oraz niezbędne materiały ułatwiające prowadzenie biznesu w obecnym czasie. Drukowaną wersję porad będą dostarczać do restauracji także przedstawiciele handlowi MakroPolska.