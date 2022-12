MAX Premium Burgers otwiera 20. restaurację w Polsce

Wcześniej ruszyły restairacje w Jastrzębiu-Zdroju, przy ulicy Podhalańskiej 23, gdzie jest 120 miejsc dla gości wewnątrz lokalu oraz na patio. Dla kierowców przygotowano miejsce drive thru do złożenia zamówień z samochodu, a także łącznie 31 miejsc parkingowych.

Restauracja w Łomiankach, przy ul. Warszawskiej to 60 miejsc siedzących w środku i 42 miejsca na zewnątrz. Zamówienia w lokalu można składać przy kasach, a także przy specjalnych kioskach. Posiłek w MAXie można zamówić z samochodu, dzięki opcji Drive Thru, a także przez aplikację MAX Express – z odbiorem własnym lub z dostawą do domu.

- W 2023 roku otwieramy kolejne restauracje, m.in. w Łodzi, czy też Olsztynie. Nie zabraknie również nowości w menu, w tym sezonowych, na które czekamy z taką samą ciekawością jak miłośnicy naszych burgerów – mówi Richard Bergfors, prezes MAX Burgers. Firma jest obecna w Polsce od 5 lat.

Za wszystkimi recepturami, jak i całokształtem menu, stoi szef kuchni, Jonas Mårtensson, który w przeszłości pracował w dla rodziny królewskiej w kuchni Szwedzkiego Domu Królewskiego

Dziś sieć liczy ponad 183 restauracji w Szwecji, w tym w Polsce i zatrudnia ponad 7 000 pracowników. Obecnym prezesem MAX jest Richard Bergfors, natomiast wiceprezesem jego brat Christoffer Bergfors – synowie założyciela sieci.