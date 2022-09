MAX Premium Burgers otwiera się w Jastrzębiu-Zdroju i Łomiankach

Nowa restauracja w Jastrzębiu-Zdroju, przy ulicy Podhalańskiej 23, zapewni łącznie 120 miejsc dla gości wewnątrz lokalu oraz na patio. Dla kierowców przygotowano miejsce drive thru do złożenia zamówień z samochodu, a także łącznie 31 miejsc parkingowych.

Restauracja w Łomiankach, przy ul. Warszawskiej to 60 miejsc siedzących w środku i 42 miejsca na zewnątrz. Zamówienia w lokalu można składać przy kasach, a także przy specjalnych kioskach. Posiłek w MAXie można zamówić z samochodu, dzięki opcji Drive Thru, a także przez aplikację MAX Express – z odbiorem własnym lub z dostawą do domu.