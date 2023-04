MAX Premium Burgers w Łodzi już działa. Jak było na otwarciu?

Drzwi pierwszej łódzkiej restauracji MAX Premium Burgers otworzyły się dla gości 18 kwietnia punktualnie o godzinie 10:00, przy al. Śmigłego-Rydza 21. Przed restauracją ustawiła się długa kolejka, a pierwsi goście dostali specjalny prezent – voucher o wartości 100 zł do wykorzystania w MAXie. Recenzje i reakcje gości mówią same za siebie - Łódź potrzebowała MAX Premium Burgers.

Goście mogli spróbować absolutnych klasyków jak Frisco Burger, którego smak został doceniony w niezależnym teście smaku, a także sezonowych nowości. Na fanów koreańskich smaków czekał burger Korean BBQ ze świeżą kolendrą, a na wielbicieli kurczaka, Grand Chicken Parmesan – z parmesanem i sosem aioli.

- To już 4. otwarcie MAXa w Polsce w tym roku. Niesamowicie cieszymy się, że kolejni goście mogą spróbować naszych burgerów i cieszyć się ich wyjątkowym smakiem. To otwarcie jest dla nas wyjątkowe - to pierwsza restauracja w województwie łódzkim. Wiemy, że wiele osób długo na nią czekało. Mamy nadzieje, że goście, których spotkaliśmy dziś na otwarciu będą do nas regularnie wracać - mówi Jerzy Jakubiak Head of Development.

MAX Premium Burgers rodzinnym biznesem

MAX to rodzinna restauracja, która niezmiennie od 1968 roku prowadzona jest przez tę samą rodzinę. Młodzi przedsiębiorcy, Curt Bergfors i Britta Fredriksson otworzyli pierwszą restaurację na dalekiej północy Szwecji, a następnie biznes przekazali swoim dzieciom. Dziś to właśnie bracia Richard i Christoffer Bergfors dbają o najwyższe standardy restauracji w całej Europie. To między innymi rodzinne podejście do prowadzenia biznesu sprawia, że MAX oferuje posiłki smaczne i wysokiej jakości.

MAX Premium Burgers w Łodzi już otwarty, fot. mat. prasowe

MAX Premium Burgers przyjacielem Widzew Łódź

MAX otwierając lokale w nowych miastach stara się wspierać lokalne społeczności i przede wszystkim, lokalny sport. Stąd, wraz z otwarciem nowego lokalu w Łodzi, sieć została nowym Przyjacielem Sektora Rodzinnego Widzewa Łódź.

- Wiemy jak ważny dla Łodzian jest sport, a przede wszystkim, piłka nożna. Współpraca z drużyną Widzew Łódź to dla nas wielki zaszczyt - mówi Jerzy Jakubiak.

Jak jest otwarty MAX Premium Burgers w Łodzi?

Restauracja MAX Premium Burgers przy al. Śmigłego-Rydza 21 w Łodzi otwarta jest codziennie od godziny 7 do 24. Dzięki nowemu, poszerzonemu menu śniadaniowemu, w MAX można zjeść pyszne posiłki o każdej porze dnia.