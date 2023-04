MAX Premium Burgers w Olsztynie - znamy datę otwarcia

Stolica województwa będzie 23. miejscem na mapie naszego kraju, do którego zawita sieć. Jest ono o tyle wyjątkowe, że na razie będzie jedyną restauracją MAX Premium Burgers w okolicy. W mieście o ogromnym potencjale turystycznym i otoczonym naturą, na lokalizację wybrana została jedna z głównych ulic Olsztyna – al. Sikorskiego 2B. Duże natężenie ruchu, bezpośrednie sąsiedztwo supermarketu Auchan i wielu innych sklepów czyni restaurację łatwo dostępną, dzięki czemu chętnych na wypróbowanie oferty z menu szwedzkiej firmy z pewnością będzie wielu.

Wielkie otwarcie i niespodzianki

Pierwsze burgery będą serwowane już 12 kwietnia od godziny 10:00, a na pierwszych 50 gości czekać będą karty podarunkowe, które będą mogli wykorzystać podczas kolejnych wizyt. MAX to przede wszystkim szeroki wybór burgerów, a także możliwość ich personalizacji. Fani tego przysmaku znajdą w restauracjach sieci klasyki jak np. burger Frisco z linii Grand Deluxe, który wygrał niezależny test smaku. W ofercie znajdują się także sezonowe propozycje jak Korean BBQ, propozycja dla miłośników koreańskich smaków, czy też Grand Chicken Parmesan, czyli burgery z kurczakiem w połączeniu z parmezanem i sosem aioli!

MAX Premium Burgers to także bogata oferta Zielonego Menu, stworzona dla tych, którzy rezygnują z mięsa. Delifresh Plant Beef, na bazie białka roślinnego, w smaku praktycznie nie różni się od mięsnego kotleta w innych burgerach. To wszystko za sprawą autorskiej receptury opracowanej przez szefa kuchni Jonasa Mårtenssona.

Nowoczesność i tradycja w stylu MAX

MAX Premium Burgers to firma, która powstała pod koniec lat 60. ubiegłego wieku na północy Szwecji. Była to niewielka, rodzinna restauracja, która stawiała przede wszystkim na najwyższą jakość serwowanych potraw. Idea ta spodobała się gościom i dziś, po ponad 50 latach sieć MAX obecna jest w ponad 180 lokalizacjach na całym świecie, między innymi w Szwecji, Danii, Norwegii i Polsce. Mimo tak znaczącego rozwoju firma pozostała biznesem rodzinnym. Obecnie kierowana jest przez synów założycieli. Jonas Mårtensson od lat zajmuje stanowiska szefa kuchni – to on osobiście opracowuje, testuje i wprowadza do menu, nowe dania.

Burger i ekologia

MAX od lat jest zaangażowany w działania proekologiczne – od początku istnienia właściciele robili wszystko co w ich mocy, aby swój rozwój traktować nierozłącznie ze świadomością tego, jaki wpływ działalność ma na środowisko. – Prowadzenie działalności ma dla nas wiele wymiarów, ale świadomość w zakresie podejścia proekologicznego ma tu szczególne znaczenie. Wprowadziliśmy pierwsze na świecie menu pozytywne dla klimatu, a od 2008 roku systematycznie dokonujemy kompensacji emisji dwutlenku węgla. Każda nowa restauracja to dla nas również okazja do podjęcia wielu działań na rzecz lokalnej społeczności. Planujemy je oczywiście także w Olsztynie – mówi Jerzy Jakubiak, Head of Development MAX w Polsce.

MAX został założony w 1968 roku i jest najstarszą szwedzką siecią burgerów. Od 2008 roku firma ogranicza emisje i znakuje swoje menu pod kątem dbałości o klimat, podając wartości emisji CO2 przy każdym produkcie. Menu od 2018 roku jest pozytywne dla klimatu, co oznacza, że firma absorbuje więcej gazów cieplarnianych niż ich emituje podczas produkcji. Redukcja emisji odbywa się zgodnie z globalnym celem ONZ o 1,5 stopnia. Ponadto, od 2006 r. 7-10 procent rocznego zysku netto firma MAX przeznacza na ograniczanie ubóstwa. W 2009 r. Założyła Fundację Sprawiedliwej Dystrybucji „Stiftelsen Rättvis Fördelning”, na której cel przekazała łącznie 354 mln koron szwedzkich.

MAX zatrudnia blisko 7500 osób, ma 189 restauracji w pięciu krajach, a obroty w 2021 r. wyniosły 4,1 mld koron szwedzkich. MAX Premium Burgers otworzył pierwszą restaurację w Polsce 1 września 2017 r., a od marca 2022 r. w Polsce działają 22 restauracje.