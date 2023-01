McDonald's ma nową koncepcję rozwoju restauracji w 2023 r. (wideo)

Klienci McDonald's mogą złożyć zamówienie za pomocą automatycznych ekranów i otrzymać zamówiony posiłek za pośrednictwem maszyny.

Zrobotyzowany system firmy umożliwia zwiększenie szybkości przygotowywania zamówień, a także uniknięcie pomyłek.

Nowa koncepcja rozwoju realizowana jest w ramach strategii Accelerating the Arches 2.0, zaprezentowanej w styczniu 2023 r.

McDonald's: nowa koncepcja Accelerating the Arches

Konsument po wejściu do restauracji McDonald's w Fort Worth w Teksasie nie znajdzie w zasięgu wzroku ani jednego człowieka, tylko puste lady i kilka terminali zapraszających do przyjęcia zamówienia i zapłacenia. Klienci mogą złożyć zamówienie za pomocą automatycznych ekranów i otrzymać zamówiony posiłek za pośrednictwem maszyny.

Jak poinformował rzecznik McDonald's, zrobotyzowany system umożliwia zwiększenie szybkości przygotowywania zamówień, a także uniknięcie pomyłek.

Nowa koncepcja jest częścią podejścia McDonald's, którą marka określa mianem "Accelerating the Arches". Polega ono na „ewolucji doświadczenia klienta, aby było jak najbardziej optymalne, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów”. Marka często używa pojęcia „Golden Arches” symbolizującego miejsce, gdzie życie daleko od zgiełku jest przyjemniejsze. Ale tak naprawdę realizuje strategię rozwoju nowych restauracji, zmniejszając jednocześnie liczbę miejsc pracy – komentuje bloomberg.com

Nowa restauracja wzbudziła mieszane uczucia. Niektórzy uważają, że pomysł, by zaoferować szybszą obsługę, jest godny pochwały, podczas gdy inni nie omieszkają podkreślić coraz ważniejszego miejsca technologii w życiu codziennym ze szkodą dla człowieka.

McDonald's planuje swój przyszły rozwój w oparciu o strategię M-C-D

McDonald's wyjaśnia, że w sieci restauracji nieustannie zatrudniana jest taka sama lub prawie taka sama liczba osób. Przygotowanie kanapek zawsze będzie wymagało pracowników... przynajmniej na razie – zwraca uwagę bloomberg.com. Są już jednak restauracje, w których kanapki i kawę przygotowują roboty.

Także detaliczni sprzedawcy w kryzysie szukają rozwiązań, które zwiększają produktywność i obniżają koszty, coraz powszechniej korzystając z automatyzacji i autonomicznych robotów mobilnych.

Wszystko to rodzi obawy, że ten etap to już początek dystopii, czyli złego świata przyszłości – komentuje bloomberg.com. I są już tego oznaki. McDonald's planuje swój przyszły rozwój w oparciu o strategię M-C-D, maksymalizując marketing, angażując się w podstawowe produkty i wzmacniając cztery D: dostawę (delivery), digitalizację, drive-thru i rozwój (development). To nowa koncepcja w ramach Accelerating the Arches 2.0, zaprezentowanej w styczniu 2023 r.