McDonald's pod lupą UODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych prowadzi równolegle dwa postępowania administracyjne wobec światowych koncernów. Jedno wobec WeWork, zarządcy ekskluzywnych biurowców, drugie - wobec popularnej sieci fast foodów. Firmy zbierały i przetwarzały chronione dane osobowe z naruszeniem prawa - podaje money.pl.

Kilka tygodni temu money.pl informowało, że w wyniku błędu sieć McDonald's udostępniła dane osobowe swoich pracowników, w tym numery PESEL oraz informacje dotyczące powodu nieobecności w pracy danego pracownika.



- Naruszenie prawa polegało na nieuprawnionym dostępie do informacji dotyczących pracowników restauracji McDonald’s w Polsce zawartych w narzędziu do wyświetlania grafików pracy – przypomina rzecznik UODO i dodaje, że prezes UODO prowadzi obecnie działania mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia.



Biuro prasowe McDonald's informuje, że 22 lipca firma otrzymała zgłoszenie o naruszeniu danych osobowych. "Niezwłocznie przystąpiliśmy do zabezpieczenia danych oraz wyeliminowania możliwości dostępu do nich. (...) Wyniki audytu wskazują na omyłkowe umieszczenie kopii bazy danych w nieprzeznaczonym do tego folderze. Podjęliśmy szereg działań, aby poinformować o zdarzeniu osoby, których dane mogły zostać ujawnione. Uruchomiliśmy specjalną infolinię, dzięki której można było uzyskać szczegółowe informacje na temat podjętych działań, zakresu danych, a także kroków jakie powinni podjąć, aby chronić się przed potencjalnym zagrożeniem wynikającym z tej sytuacji." - czytamy w mailu do money.pl. McDonald's podkreśla, że sytuacja ta nie dotyczyła danych gości.





Więcej na money.pl