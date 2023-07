McDonald's tworzy nowy koncept CosMc's

McDonald's chce w nadchodzącym roku przetestować format restauracji pod nazwą CosMc's. Jak to dokładnie będzie wyglądać, nie jest jeszcze jasne. Chris Kempczinski, CEO firmy, ujawnił tylko, że będzie miał „DNA McDonalda, ale własną osobowość”. Chce go wypróbować w kilku miejscach. CosMc's to imię kosmity, które pojawiło się w reklamach McDonald's.

McDonald's ponownie zaoferuje też swoim klientom niższe ceny, ponieważ spada presja inflacyjna. Dyrektor finansowy Ian Borden mówi o „spadku inflacji” w wielu regionach. Fastfoodowy gigant zareagował na wyższe koszty energii i surowców podwyżkami cen. Jednocześnie Borden zwrócił uwagę, że decyzje cenowe ostatecznie podejmują franczyzobiorcy, choć z rekomendacjami sieci.

Miniony kwartał pokazał, że klienci nadal korzystają z restauracji McDonald's nawet po podwyżkach cen. W okresie od kwietnia do czerwca sprzedaż wzrosła o 11,7 proc. rok do roku. Największa na świecie sieć fast food tym samym wyraźnie przekroczyła rynkowe prognozy.

Sprzedaż Grupy zwiększyła się w ciągu roku o 14 proc., do prawie 6,5 mld dol. McDonald's skorzystał głównie na „strategicznych podwyżkach cen” i większej liczbie gości na rynku amerykańskim. W rozwijającym się biznesie międzynarodowym wyróżniały się zwłaszcza Wielka Brytania i Niemcy.