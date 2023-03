Menu śniadaniowe w MAX Premium Burgers. W ofercie 15 nowych pozycji

Menu MAX charakteryzuje się nie tylko szeroką ofertą, ale i też różnorodnością. Sieć oprócz regularnego menu i stałych pozycji, oferuje także sezonowe nowości jak np. niedawno wprowadzony burger Korean BBQ. Teraz przyszedł czas na odświeżenie oferty śniadaniowej i to w dużym wymiarze, bowiem w menu restauracji od 16 marca zobaczymy 15 propozycji.

Na dobry początek dnia

W ofercie śniadaniowej MAX Premium Burgers znajdziemy teraz trzy różne Morning Wraps, dwa burgery Early Burgers, 5 muffinów Muffin ‚n’Egg, 3 rodzaje ciabatty Ciabatta Roll oraz dwa tosty Cheesy Toast. Wszystkie pozycje można zamówić oddzielnie lub w opcji Combo, w zestawie z małą kawą.

Zależy nam na tym, aby MAX wyróżniał się nie tylko szeroką ofertą burgerów i dodatków, z których słynie, ale także zaakcentował swoją obecność w ofercie śniadaniowej. Skomponowane propozycje są zróżnicowane i wierzymy, że każdy znajdzie coś dla siebie. W nowym menu znajdziemy takie opcje jak np. wrap z omletem i bekonem, serem Cheddar, mixem sałat, pomidorem i salsą śniadaniową. Jest też ciabatta z twarożkiem i awokado, świeżym pomidorem, mixem sałat i solą ziołową. Nie zabraknie też burgera wołowego z serem Cheddar, z dodatkiem sosu Hollandaise, w klasycznej, opieczonej na złoto bułce - mówi szef kuchni MAX Premium Burgers Jonas Mårtensson.

Wolność wyboru

W związku z poszerzeniem i odświeżeniem oferty śniadaniowej, MAX zmienił godziny otwarcia swoich restauracji, tak aby goście mogli cieszyć się pysznym śniadaniem od wczesnych godzin porannych. Posiłki są skomponowane w taki sposób, aby goście restauracji mogli dokonać wyboru pomiędzy opcją mięsną lub bezmięsną.

Siłą MAX jest odpowiadanie na potrzeby naszych gości i serwowanie im posiłków przygotowanych na bazie najlepszych składników. Cieszymy się, że wraz z wiosną możemy zaprezentować nowości. Głęboko wierzymy, że śniadania zdobędą uznanie naszych gości, tak samo jak nasze burgery – dodaje Szef Kuchni.

Śniadania w MAX Premium Burgers to oferta dostępna we wszystkich restauracjach na mapie Polski, z wyjątkiem warszawskiej Arkadii. Posiłki z menu dostępne są od godzin otwarcia do 10:30. Zamówienia można realizować na miejscu, na wynos, za pomocą aplikacji lub też w wygodny sposób za pomocą punktu Drive-Thru. Na zwolenników tego ostatniego rozwiązania, czekają dodatkowe zniżki – za naklejkę Drive Thru Club, którą można uzyskać w okienku, otrzymamy każdorazowo 10% zniżki.

Ekologiczne podejście do jedzenia

Od początku istnienia szwedzkiej sieci, MAX Premium Burgers działa na rzecz klimatu. Od 2018 roku MAX neutralizuje 110% emitowanego CO2, co oznacza, że każdy posiłek zjedzony w restauracji ma neutralny, a nawet, pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Sieć zwraca również uwagę na ekologiczność dań wegetariańskich i zachęca do świadomych wyborów. W menu MAXa znajdziemy specjalnie Zielone Menu, stworzone z myślą o wegetarianach i flexitarianach. Menu wegetariańskie jest stale poszerzane, a w aktualnej ofercie dostępne są niedawno wprowadzone nowości, Korean BBQ Plant Beef i Korean BBQ Halloumi. Ponadto każdy burger można dowolnie komponować o ulubione dodatki i warzywa, a także wymienić kotlet wołowy na opcję Delifresh Plant Beef.