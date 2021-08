Metalowy kubełek od KFC gadżetem dla fanów marki

Metalowy kubełek KFC, fot. materiały prasowe

Czy metalowy kubełek może stać się najbardziej pożądanym gadżetem. Dla fanów kurczaka Metalowy „Kubełek za Pół” może być dość atrakcyjny. Nie tylko do końca roku mogą z nim kupić drugi kubełek w KFC za połowę ceny, ale też może on zdobić ich półkę i po latach zabrać ich w sentymentalną podróż do wspomnień z wakacji 2021.

Polacy właściwie od zawsze przywozili pamiątki z wakacji, obdarowując nimi swoich najbliższych i przyjaciół.

Na ten trend stawia KFC. W ofercie pojawił się bowiem Metalowy „Kubełek za Pół”. Kolorowy, starannie kubełek, którego autentyczność potwierdza specjalny hologram umieszony na jego spodzie może mieć przewagę nad kurzącymi się figurkami z nadmorskich kurortów – może spełniać wiele funkcji jednocześnie.

- Jeśli akurat nie planujemy wybrać się do KFC po dodatkowy kubełek wypełniony kawałkami chrupiącego kurczaka za połowę ceny, nasz gadżet z kultowym logo KFC może posłużyć za osłonkę do kwiatka, pudełko na dziecięce kredki, czy chociażby pojemnik na popcorn podczas wieczornego, domowego seansu z Netfliksem. Może też oczywiście stać na półce w gotowości przed kolejną wizytą w KFC. Jednym słowem metalowy kubełek od KFC może być wszystkim tym, czego aktualnie potrzebujecie. Jeśli natomiast planujecie spotkanie w gronie znajomych i wybieracie się po zapas pyszności do KFC, wystraczy wziąć go ze sobą do jednego z ponad trzystu lokali KFC w Polsce i skorzystać z obowiązującej do końca roku promocji "-50% na drugi Kubełek". Cena drugiego, tańszego kubełka będzie zmniejszona o połowę. Metalowy „Kubełek za Pół” kosztuje 20 zł i sprzedawany jest bez zawartości. Szczegóły promocji dostępne są w regulaminie - opisuje sieć.