Międzynarodowy Festiwal Wina 2023 już 18 maja

CELEM EVENTU JEST BUDOWANIE KULTURY WINA W POLSCE, ZACIEŚNIANIE WIĘZI Z MIĘDZYNARODOWYM ŚRODOWISKIEM WINIARSKIM, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, BUDOWANIE DŁUGOFALOWYCH RELACJI ORAZ EDUKACJA. GOŚĆMI WYDARZENIA OD PIERWSZEJ EDYCJI SĄ PRZEDSTAWICIELE UZNANYCH W ŚWIECIE WINIARNI, MIŁOŚNICY I PASJONACI WINA, REPREZENTANCI NAJWIĘKSZYCH SIECI HANDLOWYCH, WŁAŚCICIELE I PRACOWNICY PUNKTÓW DETALICZNYCH, PRZEDSTAWICIELE ŚWIATA MEDIÓW ORAZ ORGANIZACJI WINIARSKICH.

FESTIWAL WINA TO MOŻLIWOŚĆ SPOTKANIA CIEKAWYCH OSOBOWOŚCI, WYMIANY DOŚWIADCZEŃ I ZDOBYCIA NOWEJ WIEDZY. NA ZAPROSZONYCH GOŚCI CZEKAJĄ STREFY Z WINAMI Z RÓŻNYCH ZAKĄTKÓW ŚWIATA. OPRÓCZ DEGUSTACJI CIEKAWYCH POZYCJI Z PORTFOLIO TIM S.A. UCZESTNICY ODKRYWAJĄ SMAK WIN NIEDOSTĘPNYCH NA POLSKIM RYNKU. PODCZAS TEGOROCZNEJ EDYCJI WYDARZENIA PO RAZ PIERWSZY ZAPREZENTOWANA ZOSTANIE SEKCJA Z PERSONALIZOWANYMI ETYKIETAMI NA WINA, WINIETKAMI, OPAKOWANIAMI PREZENTOWYMI, ZESTAWAMI NA KAŻDĄ OKAZJĘ. NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ZASŁUGIWAĆ BĘDZIE STREFA E-TIM, PREZENTUJĄCA NOWY, INTUICYJNY PORTAL SPRZEDAŻY WINA DLA BRANŻY RETAIL. A TO NIE KONIEC NIESPODZIANEK. NASZYM GOŚCIOM

OFERUJEMY PANELE SZKOLENIOWO-DEGUSTACYJNE PROWADZONE PRZEZ WYBITNYCH SOMMELIERÓW NALEŻĄCYCH DO STOWARZYSZENIA SOMMELIERÓW POLSKICH ORAZ REPREZENTANTÓW WIELOKROTNIE NAGRADZANYCH WINIARNI.