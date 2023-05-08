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Międzynarodowy Festiwal Wina 2023 już 18 maja

Źródło: pr
18 MAJA BR. W ELEGANCKICH WNĘTRZACH HOTELU AIRPORT OKĘCIE, W WARSZAWIE ODBĘDZIE SIĘ VI EDYCJA ORGANIZOWANEGO PRZEZ SPÓŁKĘ TIM MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU WINA. TO WYDARZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE, KTÓRE ŁĄCZY ŚWIAT BIZNESU, KULTURY, MEDIÓW I PASJI.
Międzynarodowy Festiwal Wina 2023 już 18 maja
Materiały Międzynarodowy Festiwal Wina 2023, fot. mat. pras.
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CELEM EVENTU JEST BUDOWANIE KULTURY WINA W POLSCE, ZACIEŚNIANIE WIĘZI Z MIĘDZYNARODOWYM ŚRODOWISKIEM WINIARSKIM, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, BUDOWANIE DŁUGOFALOWYCH RELACJI ORAZ EDUKACJA. GOŚĆMI WYDARZENIA OD PIERWSZEJ EDYCJI SĄ PRZEDSTAWICIELE UZNANYCH W ŚWIECIE WINIARNI, MIŁOŚNICY I PASJONACI WINA, REPREZENTANCI NAJWIĘKSZYCH SIECI HANDLOWYCH, WŁAŚCICIELE I PRACOWNICY PUNKTÓW DETALICZNYCH, PRZEDSTAWICIELE ŚWIATA MEDIÓW ORAZ ORGANIZACJI WINIARSKICH.

FESTIWAL WINA TO MOŻLIWOŚĆ SPOTKANIA CIEKAWYCH OSOBOWOŚCI, WYMIANY DOŚWIADCZEŃ I ZDOBYCIA NOWEJ WIEDZY. NA ZAPROSZONYCH GOŚCI CZEKAJĄ STREFY Z WINAMI Z RÓŻNYCH ZAKĄTKÓW ŚWIATA. OPRÓCZ DEGUSTACJI CIEKAWYCH POZYCJI Z PORTFOLIO TIM S.A. UCZESTNICY ODKRYWAJĄ SMAK WIN NIEDOSTĘPNYCH NA POLSKIM RYNKU. PODCZAS TEGOROCZNEJ EDYCJI WYDARZENIA PO RAZ PIERWSZY ZAPREZENTOWANA ZOSTANIE SEKCJA Z PERSONALIZOWANYMI ETYKIETAMI NA WINA, WINIETKAMI, OPAKOWANIAMI PREZENTOWYMI, ZESTAWAMI NA KAŻDĄ OKAZJĘ. NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ZASŁUGIWAĆ BĘDZIE STREFA E-TIM, PREZENTUJĄCA NOWY, INTUICYJNY PORTAL SPRZEDAŻY WINA DLA BRANŻY RETAIL. A TO NIE KONIEC NIESPODZIANEK. NASZYM GOŚCIOM
OFERUJEMY PANELE SZKOLENIOWO-DEGUSTACYJNE PROWADZONE PRZEZ WYBITNYCH SOMMELIERÓW NALEŻĄCYCH DO STOWARZYSZENIA SOMMELIERÓW POLSKICH ORAZ REPREZENTANTÓW WIELOKROTNIE NAGRADZANYCH WINIARNI.

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