Mihiderka: Galerie doprowadziły do takiej sytuacji, że najemcom przestało zależeć

Galerie same niejako zapędziły się w kozi róg. Specjalnie przeciągały negocjacje dotyczące aneksów do umów z najemcami, żeby zobaczyć jakie osiągną obroty. Liczyły, że post factum nie będzie trzeba udzielać oczekiwanych przez nich rabatów. Doprowadziły do takiej sytuacji, że niektórym najemcom przestało zależeć. Tak jak mi. Nie mam już ochoty, ani możliwości dofinansowywać nieelastycznych wynajmujących - przyznaje Marcin Krysiński, współwłaściciel sieci Mihiderka.

Jak mówi Marcin Krysiński, współwłaściciel sieci Mihiderka, spółka przystępuje do pozwu zbiorowego przygotowywanego przez Izbę Gospodarczą Gastronomii Polskiej. - Dodatkowo, w porozumieniu z izbą, zaangażowałem się w koordynowanie akcji zapraszania kolejnych poszkodowanych na Górnym Śląsku. Uważam, że siła tkwi w zbiorowości tego pozwu. Analizowałem nasze straty i – nie wchodząc w szczegóły – sama Mihiderka poniosła straty w wysokości około jednego miliona złotych. Gdybym samodzielnie chciał dochodzić w sądzie takiej kwoty, koszty byłyby ogromne – mówi.

Mihiderka zamierza zmieniać formułę działania. - Już w marcu uruchomiliśmy Mihiderkę W Drodze, czyli catering w formie diety pudełkowej z dostawą do domu, czy do pracy. Jednak to jest inna spółka. Ponieważ niektórzy wynajmujący wykazali daleko idące zrozumienie naszej argumentacji, liczę że kilka lokali uda nam się zachować. W dwóch przypadkach nasze propozycje nie spotkały się akceptacją i jeśli nadal ci wynajmujący będą upierać się przy swoich stanowiskach, to zamknę ostatecznie te restauracje, choć każda kosztowała co najmniej 160 tys. zł. Dopuszczam także możliwość, że ostatecznie – jeśli będą kolejne lockdowny - staniemy się marką wyłącznie wirtualną – tłumaczy Marcin Krysiński.

Podkreśla, że spółka próbuje rozmawiać cały czas. Lokale w Tychach, Zabrzu i Libero Katowice, dzięki elastycznemu podejściu ich dyrekcji jeszcze funkcjonują, jednak firma jest przygotowana na ostateczne fiasko rozmów z pozostałymi. - Przyjąłem do wiadomości, że nasze inwestycje tam są raczej stracone. Nie mamy już z czego dopłacać. Nawet nasze gwarancje bankowe zostały spieniężone – tłumaczy.

