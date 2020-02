Mitsuro Restaurants z ofensywą otwarć w Starym Browarze

Grupa Mitsuro Restaurants wprowadza do poznańskiego Centrum trzy koncepty, fot. mat. pras.

Klub muzyczny premium, restauracja sushi z pierwszym w Polsce menu w stylu robatayaki - ostatni tydzień w Starym Browarze obfitował w otwarcia. Właścicielem nowych konceptów jest Mitsuro Restaurants. Spółka przygotowała w poznańskim Centrum jeszcze trzeci lokal – restaurację pod szyldem Whiskey in the Jar.

Grupa Mitsuro Restaurants postanowiła wprowadzić do poznańskiego Centrum aż trzy koncepty - dwie restauracje oraz klub muzyczny. Lokale gastronomiczne to nowe odsłony marek Matii Sushi oraz steakhouse Whiskey in the Jar. Klub muzyczny to premierowa propozycja. Pierwsze dwa otwarcia miały miejsce w ostatnich dniach. Na działalność swoich marek Mitsuro zaadaptowało ponad 1360 mkw.

Koncepty Mitsuro zajęły lokale w budynku Słodowni przy Dziedzińcu Sztuki, łączącym dwa skrzydła handlowe: Atrium i Pasaż.