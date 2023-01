Moda na drwala. Kolekcja vintage zawładnęła McDonald's

Kampania marketingowa Drwala w McDonald's oparta jest na tegorocznej zimowej kolekcji dzianinowych swetrów.

W ramach akcji promocyjnej McDonald's rozda użytkownikom programu lojalnościowego kilka tysięcy gifów.

Za ubrania vintage uważa się przeważnie projekty, które powstały co najmniej 20 lat temu. Chociaż możemy uznać, że ubrania z czasów milenium należą już do kategorii mody retro, to współczesny rynek fashion sięga dalej, do kolekcji naszych dziadków. Fasony z lat 60., 70. i 80., przeżywają prawdziwy renesans. McDonald's postanowił odpowiedzieć na ten trend, tegoroczną kampanią marketingową na cześć wyczekiwanego Drwala. Firma opatrzyła kampanię w program lojalnościowy MojeM Nagrody. Użytkownicy mogą w niej zdobyć gadżety z kolekcji Drwala: swetry, czapki, szaliki, koce, a nawet zestawy do dziergania.

Moda na modę - Lidl, Biedronka i McDonald's z własną kolekcją

Ubrania sygnowane własną marką nie są nowością w świecie marketingu i reklamy. Lidl i Biedronka już jakiś czas temu wypuściły własne kolekcje ubrań, które są silnie naznaczone logiem dyskontu. W skład linii Fan Collection Biedronki weszły bluzy i t-shirty, zarówno męskie i damskie, a także skarpetki z logo, klapki oraz kolorowe sneakersy. Limitowana kolekcja streetwearowej odzieży #lidlfancollection zawierała bluzy, klapki oraz skarpetki.

W ślad za dyskontowym trendem udał się McDonald's, upatrując we własnej limitowanej edycji swetrów, kampanii marketingowej Drwala. Całość została poprzedzona niezwykłą dekoracją w Ustroniu, gdzie w sweterek została ubrana restauracja McDonald's.

Zima 2022/23 należy do dzianiny

Trendy zimowe 2022/2023 zostały oddane przez projektantów dzianinie. W kolekcjach na tegoroczny sezon możemy znaleźć swetry, wełniane szaliki, kamizelki niczym z szafy dziadka. Kolorystyka jest bardzo ciepła i stonowana, a widoczny deseń kojarzy się z ręczną robotą babci.

Restauracje McDonald's już od kilku lat oddają zimę Drwalowi, kanapce z kotletem wołowym, plastrem panierowanego sera i chrupiącym bekonem. Tegoroczne wejście Drwala zostało połączone z kolekcją bluz McDonald's. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, aby swoim designem nawiązywały do kolekcji prezentowanych na ubiegłorocznych wybiegach.

Limitowana kolekcja McDonald's

Wypuszczona na rynek kolekcja swetrów McDonald's jest limitowana. Jak wynika z regulaminu akcji, na fanów Drwala czeka kilka tysięcy tzw. drwalogiftów:

3010 swetrów,

1340 koców,

1580 czapek,

1130 szalików,

722 zestawów do dziergania.

Limitowana kolekcja McDonald's, fot. McDonald's

