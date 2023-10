Nie mają złudzeń. Prowadzenie działalności będzie coraz trudniejsze

W badaniu ankietowym Pyszne.pl wzięło udział w sumie 377 restauratorów z całej Polski. Większość respondentów (63%) ocenia, że prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim półroczu stało się trudniejsze niż wcześniej. Co więcej, restauratorzy przewidują, że w ciągu następnych sześciu miesięcy stanie się to jeszcze trudniejsze (66%).

Restauracje to trudny biznes. Co wpływa na taką ocenę rynku?

Główny powód to niemal jednogłośnie wskazana (98%) ogólna sytuacja ekonomiczna w kraju. Restauratorzy podkreślają przede wszystkim negatywny wpływ rosnących cen mediów, produktów spożywczych i wysokie koszty utrzymania lokali. Prowadzący restauracje w zdecydowanej większości (89%) borykają się też z brakiem wykwalifikowanych pracowników. Znaczącym, choć nieco mniej dotkliwym elementem jest coraz większa konkurencja na rynku.

Respondenci ocenili też wpływ kilku źródeł na przychód z prowadzonej działalności. Około połowa badanych uważa, że zamówienia z restauracji stanowią ważne źródło ich dochodów. Są nim również zamówienia składane przez platformy pośredniczące – deklaruje tak, co drugi restaurator prowadzący samodzielną dostawę. Niemal co trzeci korzystający z dostawy zewnętrznej twierdzi, że zamówienia z platformy stanowią istotne źródło dochodów, ale podobna część osób ma przeciwne zdanie.

Działania promocyjne istotne w gastronomiii

Co trzeci badany uważa, że działania promocyjne są istotne w prowadzeniu działalności gastronomicznej. Platforma Pyszne.pl w opinii badanych ma spore znaczenie przy ocenie wpływu działań reklamowych na pozyskiwanie klientów Niemal połowa restauratorów dostrzega, że obecność na tym kanale ma duży wpływ a zaledwie 6% uznaje, że nie ma to żadnego. Źródłem reklamowym są też dla restauratorów własne media społecznościowe — 2 na 3 badanych właśnie stąd pozyskuje znaczną liczbę klientów. Połowa dostrzega skuteczność reklamy w internecie, a w przypadku reklamy tradycyjnej — 1 na 3 badanych. 3/4 respondentów uważa, że lokalizacja ich restauracji jest jednym z kluczowych czynników w pozyskiwaniu nowych klientów.

Na ile ważny catering?

Wśród 377 badanych 167 osób świadczy usługi cateringowe. Co trzeci z nich uznaje, że stanowią one średnią część ich dochodów. Również co trzeci świadczący te usługi w lokalu traktuje je jako istotną część dochodów. Podobnie jest w przypadku właścicieli restauracji dowożących catering — 38% uznaje je za wpływowe źródło dochodu.