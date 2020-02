Niedzielny szczyt zamówień dań z restauracji przypada na godzinę 18

Od marca 2018 roku, kiedy wprowadzono zakaz handlu w niedziele, wyraźnie zarysowała się różnica w weekendowym natężeniu zamówień i ten trend cały czas się utrzymuje. Przeciętnie w niedziele wolne od handlu w ciągu ostatniego roku było o 31,7% więcej zamówień na dowóz jedzenia, niż wynosi średnia dzienna przeciętna z całego roku i o 17,5% więcej niż w niedziele handlowe - wynika z analizy Stava.

W ciągu tygodnia pracy jedzenie z dowozem zamawiamy głównie w porze lunchu. Od poniedziałku do czwartku widać wyraźnie dwa szczyty ilości składanych zamówień – pierwszy przypada ok. 12:00 a drugi między 17:00 a 19:00. W niedzielę natomiast szczyt zamówień jest jeden, lecz znacznie dłuższy – zaczyna się o 13:00 i trwa do 19:00. Najwięcej zamówień przypada na okolice godziny 18:00.

Pizza niezmiennie jest daniem najczęściej zamawianym z dostawą. Aż 4 na 10 zamówień dotyczy właśnie tego włoskiego placka. Kebab wciąż znajduje się na drugim miejscu, aczkolwiek przed rokiem ten rodzaj kuchni odpowiadał za 18% dowozów, a w tym za 14%. Podium zamykają dania kuchni polskiej z wynikiem 12%.

Zaobserwowano również nieznaczny wzrost zamówień sushi (z 4 do 5%) oraz relatywnie duży wzrost zainteresowania kuchnią meksykańską. Dania tex-mex stanowią 4% wszystkich zamówień, lecz jeszcze przed rokiem było ich na tyle mało, że nie wyodrębniono tej kuchni w raporcie Stava.