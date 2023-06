Nowa restauracja The Burgers w podwarszawskim Zalesiu Górnym

The Burgers jest konceptem gastronomicznym, który powstał w Sfinksie jako marka wirtualna - dania z tej oferty można było zamówić wyłącznie w dostawie i na wynos. Restauracja wirtualna serwująca głównie burgery zyskała tak dużą popularność, że Sfinks postanowił uruchomić pod tym szyldem także lokale stacjonarne.

Kolejna restauracja The Burgers

W Zalesiu Górnym blisko Warszawy, na terenie popularnego miejsca rekreacji i dawnego ośrodka Wisła, ruszyła właśnie kolejna restauracja The Burgers. Prowadzi ją partner franczyzowy, który w tej samej lokalizacji uruchomił także restaurację franczyzową – Popolo Pizza & Pasta. Franczyzobiorca w ten sposób optymalizuje koszty, a goście mogą korzystać z dwóch popularnych rodzajów oferty kulinarnej. W lokalu znajduje się 60 miejsc dla gości, a dodatkowe 40 miejsc jest usytuowane w klimatycznym ogródku gastronomicznym. Dla dzieci przygotowano strefę zabaw oraz dedykowane menu dziecięce, a także kolorowanki i drobne upominki. Restauracja organizuje również przyjęcia i imprezy dla grup.

The Burgers z czterema rodzajami burgerów

W menu The Burgers w Zalesiu Górnym są cztery rodzaje burgerów: klasyczny, cheese, wypas oraz wersja wegetariańska – z boczniakami i warzywami. Do tego można zamówić frytki, także w zestawie z guacamole i salsą, bekonem czy boczniakami Karta dań Popolo to propozycje dla wielbicieli kuchni włoskiej, przede wszystkim najpopularniejsze rodzaje pizzy, w tym wegetariańska. Oprócz pizzy restauracja ma w ofercie makarony i gnocchi. Jest też wybór deserów i specjalna karta dań dla dzieci. Wnętrze restauracji to niezobowiązujący wystrój z akcentami kolorystycznymi zieleni i bordo oraz jasnego drewna. Da się zauważyć dekoracje w postaci akcesoriów do wypieku pizzy oraz kolorowe meble, ale główną atrakcją są charakterystyczne figury dinozaurów witające gości w ogródku i w sali.