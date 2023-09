Nowi najemcy gastronomiczni w Galerii Karuzela Kołobrzeg

29 września br. w Karuzeli Kołobrzeg nastąpi otwarcie restauracji serwującej orientalne menu w przystępnej cenie – Hanoi Express. Lokal oferować będzie dania i zupy w wielu odsłonach zarówno dla wielbicieli potraw mięsnych, jak i wegetariańskich. W karcie znajdzie się m.in. pad thai, chrupiąca kaczka czy krewetki podawane na gorącym półmisku.

Kilka tygodni później do grona najemców kołobrzeskiego centrum handlowego dołączy sieć Berlin Döner Kebap, która cieszy się dużą popularnością na rodzimym rynku już od ponad 20 lat. Restauracje marki znane są przede wszystkim z klasycznych i nietypowych wariantów tureckiego kebaba.

Równocześnie otwarcie swojego najnowszego lokalu w Karuzeli zaplanowała Pizzeria 105, która rozwija w Polsce sieć swoich restauracji od 25 lat i posiada ponad 80 placówek. Specjalnością marki są pizze w wielu różnych odsłonach, a także dania na bazie makaronów oraz zawsze świeżo przyrządzone sałatki.

W tegoroczne wakacje w Karuzeli Kołobrzeg otwarto także lokal sieci Artisan łączący piekarnię z ofertą bistro i strefą kawiarnianą, w którym klienci mogą zamówić gotowe dania oraz sałatki.

Co wiemy o Karuzeli Kołobrzeg

Galeria Karuzela Kołobrzeg to największy i najnowocześniejszy kompleks handlowy w Kołobrzegu, który łączy funkcję galerii oraz retail parku. Karuzela Kołobrzeg na powierzchni 30 tys. mkw. (GLA) oferuje klientom 50 sklepów i salonów usługowych popularnych marek, wśród których znajdują się m.in.: Reserved, Cropp, House, Sinsay, HalfPrice, New Yorker, CCC, Deichmann, Monnari, Douglas, Home&You, Super-Pharm, Rossmann, Hebe, Media Expert, Martes Sport, Apart, Big Star, Ochnik, KiK, Pepco, Tedi i wiele innych. W najnowszym koncepcie handlowym został otwarty także popularny dyskont spożywczy Lidl. Na terenie obiektu znajduje się również jedyny w mieście hipermarket budowlany Leroy Merlin.



Właścicielem Centrów Handlowych Karuzela jest Karuzela Holding i belgijski fundusz inwestycyjny Mitiska. Karuzela Holding to firma specjalizująca się w inwestycjach na rynku nieruchomości handlowych na terenie całej Polski. Poprzez swoje biura w Warszawie i Poznaniu realizuje cały proces deweloperski, koncentrując się na budowie parków handlowych i małych galerii w miastach o wielkości 20–60 tys. mieszkańców. Obecnie pod nazwą Karuzela działają obiekty w Kołobrzegu, Wodzisławiu Śląskim, Turku, Lublińcu, Wągrowcu, Wrześni, Ełku i Puławach. W budowie są trzy inwestycje handlowe w Białej Podlaskiej (jej otwarcie jest zaplanowane w 2023 roku) oraz w Świebodzinie i Jastrzębiu-Zdroju.