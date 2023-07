Nowości w menu MAX Premium Burgers

W składzie nowych smoothies są tylko trzy składniki: owoce, sok jabłkowy i lód. Na orzeźwienie MAX Premium Burgers proponuje nam trzy smaki i jednocześnie kolory smoothies: czerwony, czyli połączenie truskawki, bananów i jagód, żółty, z mango i marakują oraz zielony, gdzie możemy spróbować mixu awokado, szpinaku i mango.

Idąc za tropem kolorystycznych wyborów, MAX przygotował trzy playlisty na Spotify, gdzie smaki smoothies reprezentują różne rodzaje muzyki. W ten sposób powstały trzy playlisty: czerwona, czyli składanka romantyczna, żółta, składająca się w całości z energetycznych kawałków oraz zielona , która przeniesie nas w spokojne i relaksujące miejsce.

- Lato to czas owoców! Między innymi dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie do oferty Supreme Green orzeźwiających napojów z jagodami czy truskawkami, na które trwa obecnie sezon. Staramy się rozszerzać nasze menu i zaskakiwać gości nowościami. Nasze nowe smoothie są na prawdę smaczne i orzeźwiające. Co słyszymy również od naszych gości! Z pewnością będą przyjemnym ochłodzeniem w gorące, wakacyjne dni – opowiada Jonas Mårtensson, Szef Kuchni MAX Premium Burgers.

Poza nowymi, orzeźwiającymi napojami, nowością jest także shake “Crispy Blueberry Pie” z jagodami, dżemem i chrupiącymi ciasteczkami. Swoją konsystencją przypomina lody i cieszy się obecnie dużą popularnością we wszystkich restauracjach MAX Premium Burgers w Polsce. Jest częścią oferty Supreme Green, czyli zielonego menu, gdzie dostępne są także 2 nowe opcje białka – Crispy Supreme na bazie strączków oraz Real Green na bazie fasoli mung. W ofercie znajdziemy między innymi Crispy Supreme Buffalo, Plant Beef Cheddar ‘n’ Chili lub DeliVeryCheezy Crispy Supreme.