Nowy Targ z kultowym brandem barowym. Sieć chce mieć 100 lokali

Nowy lokal powstał w nocy z 25 na 26 sierpnia br. w Nowym Targu. Koncept inspirowany okresem PRL-u obecnie zajmuje czołową pozycję w segmencie bistro na rynku gastronomicznym w Polsce i jednocześnie jest jednym z najbardziej dochodowych brandów grupy kapitałowej Mex Polska. Sieć liczy już ponad 30 lokali, a celem grupy jest posiadanie w portfolio 100 Pijalni Wódki i Piwa w całej Polsce. Kolejne otwarcie planowane jest jeszcze w tym kwartale – w Zamościu. Na bieżąco rozbudowywane portfolio pozwala grupie osiągać coraz lepsze wyniki finansowe. Spółka szacuje, że w I półroczu br. skonsolidowane przychody grupy wzrosły rdr o 27,2%, do 44,6 mln zł.

- Jednym z obszarów działalności grupy kapitałowej Mex Polska, który istotnie przyczynia się do zwiększania naszych dochodów, jest segment bistro. W tym kontekście warto podkreślić nasz gastronomiczny hit, markę "Pijalnia Wódki i Piwa", która od lat cieszy się ogromnym powodzeniem, zarówno w mniejszych, jak i większych aglomeracjach. Strategia Mexa skupia się na konsekwentnym zwiększaniu zasięgu tego konceptu. – mówi Paweł Kowalewski, prezes zarządu Mex Polska S.A.

Budżet na powstanie lokalu ze środków franczyzobiorcy

Pijalnia Wódki i Piwa to koncept, który poprzez ofertę kulinarną i wystrój, ma umożliwić klientom cofnięcie się do lat 60-tych XX w., tj. do Polski z okresu PRL. Ideą tego pomysłu jest by oferować klientom, typowe dla tamtych czasów przekąski.

Aktualnie sieć Pijalni Wódki i Piwa liczy 32 lokale. – Połowa z nich to lokale powstałe ze środków naszych franczyzobiorców. Docelowo widzimy przestrzeń dla 100 Pijalni Wódki i Piwa w całej Polsce. – komentuje Paweł Kowalewski.

Model biznesowy grupy zakłada sukcesywną rozbudowę wszystkich z pięciu dostępnych konceptów. W myśl tego, jeszcze w tym roku otwarty zostanie, nie tylko następny punkt Pijalni Wódki i Piwa – w Zamościu, ale i kolejny, w segmencie bistro, lokal w ramach nowego popkulturowego konceptu Chicas&Gorillas. Tym razem kolorowy shot-bar pojawi się na mapie centralnej Polski – w Warszawie. Otwarcie już jesienią .

Zdaniem Zarządu, zdywersyfikowany model biznesowy spółki oraz bieżący rozwój siatki geograficznej, to czynniki które przyczyniają się do konsekwentnego wzrostu przychodów grupy.

- Coraz mocniej koncentrujemy się na zwiększaniu wartości sprzedaży oraz marży z prowadzonej działalności, a także na kontynuowaniu działań nakierowanych na monitorowanie kosztów pracy. To wszystko przynosi zamierzone rezultaty – podsumowuje prezes Mex Polska.

Mex Polska szacuje, że w I półroczu 2023 roku skonsolidowane przychody grupy wzrosły rdr o 27,2%, do 44,6 mln zł.