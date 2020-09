Od marca do maja liczba partnerów Glovo w Polsce wzrosła o niemal 50 proc.

fot. materiały prasowe

Nowe partnerstwa, większy wybór produktów i branż czy odważniejsze decyzje zakupowe konsumentów – COVID-19 przyspieszył rozwój branży delivery na niespotykaną dotąd skalę. Przed sezonem jesiennym eksperci aplikacji Glovo podsumowują doświadczenia polskie i globalne, wskazując zmiany wywołane pandemią, które zostaną na rynku na dłużej.

Globalna pandemia o niespotykanym dotychczas rozmiarze sprawiła, że w ciągu ostatnich miesięcy codzienność zmieniła się diametralnie. Za sprawą lockdownu wiele osób musiało przeorganizować swoje obowiązki, pozostać w domu czy przejść na tryb pracy zdalnej. Pomimo trudnej sytuacji, biznes szybko dostosował się do nowej rzeczywistości. Według badania Global Consumer Insights Survey, przeprowadzonego przez PWC wynika, że 74 proc. przebadanych chociaż przez jakiś czas w tym roku pracowało zdalnie, a 59 proc. z nich obecnie częściej niż przed pandemią wykorzystuje aplikacje do wideokonferencji. Wymóg społecznego dystansu i izolacji przyspieszył rozwój branży delivery i agregatorów do zamawiania jedzenia online, które stanęły przed wyzwaniem wzmożonego zainteresowania klientów, dostępności produktów, partnerów czy szybkości realizowania zamówień. Coraz większa liczba konsumentów postawiła na zakupy online i dostawy jedzenia do domu. Glovo, kataloński startup umożliwiający zamawianie jedzenia z restauracji i zakupów online działa na 22 rynkach na świecie, także w tych najmocniej dotkniętych pandemią, jak Hiszpania czy Włochy. Eksperci wskazują kluczowe zmiany branży delivery, widoczne w Polsce i na świecie z perspektywy międzynarodowej firmy.

Rozwój sieci partnerskiej i większy wybór dla klientów

Pandemia udowodniła, że współpraca restauracji z partnerem umożliwiającym zamawianie i dostawę zamówień jest niezbędna w czasie kryzysu. Nigdy wcześniej na taką skalę restauracje, sklepy i usługodawcy nie korzystali z rozwiązań technologicznych, które w czasie lockdownu okazały się kluczowe dla utrzymania ciągłości biznesu. Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na obecność w popularnych aplikacjach, nie zrezygnowali z nich kiedy ograniczenia związane z pandemią zostały poluzowane.

W Hiszpanii 30 proc. restauracji pozostało otwartych dzięki realizacji dostaw, w wielu przypadkach podwajając sprzedaż online za pośrednictwem naszej platformy. W rezultacie obserwujemy rosnące zainteresowanie ze strony nowych restauracji i sklepów dołączeniem do Glovo, aby zabezpieczyć swoją działalność i pozyskać nowych klientów. Kryzys przyspieszył również cyfryzację innych sektorów, które zostały pozbawione możliwości fizycznej działalności, od lokalnych sklepów i kiosków po supermarkety i sklepy z elektroniką. Ich integrację ułatwił sposób, w jaki zaprojektowaliśmy Glovo, czyli jako aplikację umożliwiającą dostarczanie wielu kategorii produktowych – podkreśla Carlos Silvan, General Manager Glovo Polska.