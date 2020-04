Olsztyn i Częstochowa nowymi miastami z usługą Uber Eats

Fot. materiały prasowe

Uber Eats rozszerza swoją obecność o dwa kolejne miasta. Po Olsztynie, dziś usługa zawitała do Częstochowy, gdzie restauratorzy oraz klienci będą mogli korzystać z platformy Uber Eats, by zamówić dania za pomocą aplikacji i otrzymać je pod drzwi w ramach bezkontaktowej dostawy.

Dzięki dwóm, nowym miastom do szerokiego grona restauracji, oferujących dania z różnych kuchni świata, dołączyło kolejnych 50 lokali. Wśród kulinarnych propozycji znajdują się m.in. specjały tradycyjnej kuchni polskiej, a także z regionów Ameryki Płn., Japonii czy Włoch. Dla użytkowników to możliwość zamawiania ulubionych dań, bez konieczności wychodzenia z domu. Z kolei dla restauracji szansa na prowadzenie biznesu w tym trudnym czasie.

W ostatnich tygodniach Uber Eats wprowadził szereg inicjatyw mających na celu pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw oraz wsparcie lokalnych biznesów restauracyjnych, dostawców oraz klientów.

Pakiet narzędzi przygotowany przez Uber Eats obejmuje m.in.: zniesienie opłaty aktywacyjnej dla nowo dołączających restauracji, możliwość rozliczania płatności dziennie, przyśpieszenie procesu dołączenia restauracji do platformy Uber Eats, wprowadzenie opcji Pick Up - możliwości odbioru osobistego dla wszystkich restauracji, bez pobierania dodatkowej prowizji, dostawę bezkontaktową, która pozwala kurierom na pozostawianie zamówienia pod drzwiami lub w wyznaczonym miejscu, dla zwiększenia bezpieczeństwa.

Od ubiegłego czwartku z usług dostępnych na platformie Uber Eats mogą skorzystać restauratorzy oraz mieszkańcy Olsztyna. Od dzisiaj aplikacja działa także w Częstochowie.

Uber Eats to intuicyjna aplikacja mobilna, łącząca użytkowników z restauracjami oraz dostawcami – partnerami Ubera, którzy oferują możliwość dowozu wybranego posiłku w czasie szybszym, niż było to możliwe do tej pory. Co istotne, w Uber Eats nie ma minimalnej kwoty zamówienia. Nie trzeba zatem spełnić wymogu osiągnięcia określonego pułapu cenowego, aby restauracja przyjęła nasze zamówienie.

Od wybrania dania w aplikacji i złożenia zamówienia, do przyjazdu kuriera upływa zazwyczaj poniżej 32 minut. Trasę dostawcy można śledzić na bieżąco na mapie w aplikacji. Użytkownik wie też, o której godzinie dotrze do niego dostawca. Płatność za jedzenie pobierana jest z podpiętej do aplikacji karty bankowej.

Rozszerzenie działalności UberEats na polskim rynku gastronomicznym stanowi szansę dla restauratorów, którzy w tych wyjątkowych czasach nie tylko zyskują dodatkowe możliwości realizowania zamówień, ale także dostęp do większej liczby konsumentów. Mieszkańcy zaś mogą zamówić swoje ulubione dania za pośrednictwem platformy Uber Eats - wszystkie na wyciągnięcie ręki i bezkontaktową dostawą. Tylko w całym ubiegłym roku liczba pobrań wyniosła prawie 800 tysięcy.



W Polsce usługa Uber Eats działa już ponad 3 lata. Pierwszym miastem, w którym Uber Eats wystartował, była Warszawa. Dzisiaj jest dostępny w 22 miastach na terenie Polski. Oprócz stolicy są to: Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Łódź, Katowice, Lublin, Bydgoszcz, Toruń, Gliwice, Sosnowiec, Zabrze, Białystok, Szczecin, Rzeszów, Kielce, Radom, Olsztyn oraz Częstochowa.