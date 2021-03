Opinia: Fala zwolnień w gastronomii i turystyce jest nie do zatrzymania

Decyzja o trzecim lockdownie to bardzo silny cios zadany turystyce, hotelarstwu i gastronomii – zarówno przedsiębiorcom jaki pracownikom tych branż. Wiele firm liczyło, że od Wielkanocy rozpocznie się luzowanie obostrzeń. W obecnej sytuacji fala bankructw i zwolnień jest nie do zatrzymania – uważa Stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

Do Stowarzyszenia zgłaszają się pracownicy, którzy przyznają, że sytuacja na rynku pracy w kurortach turystycznych jest bardzo trudna. Wiele osób straciło pracę, inni mają obniżone wynagrodzenia, a zwiększoną ilość obowiązków: - Przed decyzją o trzecim lockdownie hotele były czynne przez pięć tygodni. Mogły przyjąć 50% gości. Z naszych informacji wynika, że w niewielkiej ilości hoteli było tak wysokie obłożenie. Brak gości to brak pracy dla pracowników. Zgłoszeń o zwolnieniach w hotelach, pensjonatach, ośrodkach odnowy biologicznej jest bardzo dużo. Zwykle uzasadnieniem jest oczywiście pandemia. Co ważne, wielu pracowników jest zwalnianych, ale pracodawcy jednocześnie zapraszają ich do współpracy kiedy pandemia minie. Wiele osób zostało przeniesionych z całych etatów na połówki. Właściciele hoteli mówią, że to „na przeczekanie” – mówi Prezes Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska.

W wielu kurortach restauracje pozostają zamknięte. Wiele hoteli nie zdecydowało się na powrót od 12 lutego ze względu na zbyt dużą niepewność czy sytuacja pandemiczna będzie na tyle dobra, by móc funkcjonować w trybie niezakłóconym do wiosny. Jak mówi Prezes Małgorzata Marczulewska dla wielu hoteli działanie przy 50% obłożeniu to przepis na generowanie potężnych strat finansowych, bo należy utrzymać zatrudnienie i obsługę przy małej szansie na jakiekolwiek zyski. Sytuacje gospodarczą kurortów nadmorskich komplikuje również brak turystów z Niemiec i Skandynawii.