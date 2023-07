Otwarcie kolejnej kawiarni So Coffee. To pierwszy lokal w Zielonej Górze

Nowe So Coffee – pierwsze w Zielonej Górze – mieści się na poziomie 0 w Focus Mall, największym centrum handlowo-rozrywkowym miasta. Liczy niemal 93 mkw i może pomieścić prawie 50 gości. Zielona Góra to 25. miasto, w którym marka otwiera swoją kawiarnię. Oficjalne otwarcie miało miejsce 21 czerwca 2023 roku.



- Mamy ambitne plany intensywnego rozwoju w segmencie foodservice w Polsce, dlatego stale umacniamy swoją pozycję na rynku kawiarni. Chcemy równolegle rozwijać nasze obie kawiarniane marki – So Coffee i Costa Coffee. Aktywnie szukamy także nowych lokalizacji dla obu brandów, żeby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów – mówi Maciej Gajkowski, Head of Foodservice w Lagardère Travel Retail w Polsce.

Costa Coffee dołączyła do listy brandów w portfolio spółki w lutym tego roku w ramach masterfranczyzy. Lagardère Travel Retail w Polsce rozwija tę sieć równolegle do So Coffee, ale to ta druga – autorska – marka jest jednym z pięciu kluczowych brandów w strategii rozwoju firmy - obok Relay, Inmedio, Aelia Duty Free i 1Minute Smacznego!

Lagardère Travel Retail otwiera kolejną kawiarnię So Coffee. To pierwszy lokal w Zielonej Górze, fot. mat. prasowe

Marka So Coffee pod koniec ubiegłego roku obchodziła swoje 10-lecie oraz przeszła rebranding, który objął zmianę identyfikacji wizualnej oraz wystroju wnętrz kawiarni. Sieć pełni ważną funkcję w portfolio spółki i jest jednym z flagowych formatów w ofercie foodservice Lagardère Travel Retail w Polsce.

