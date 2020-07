Papa John’s z pierwszym subfranczyzobiorcą w Polsce

Papa John’s Polska podpisała właśnie umowę z pierwszym subfranczyzobiorcą w Polsce. Nowy partner sieci w ramach sfinalizowanej transakcji przejął 2 obecnie istniejące lokale sieci w Warszawie – przy ul. Postępu i na Wilanowie.

Po 2 latach samodzielnego rozwoju i uruchomieniu 6 własnych lokali, w październiku 2019 roku spółka postanowiła skupić część swoich działań na poszukiwaniu partnerów franczyzowych na polskim rynku. W połowie lipca Lech Pizza podpisał 2 pierwsze umowy, przekazujące 2 funkcjonujące lokale sieci w ręce pierwszego subfranczyzobiorcy.

– Stawiamy na pełne partnerstwo i otwartą, transparentną współpracę. Tym chcemy się wyróżnić i przyciągnąć kolejnych chętnych przedsiębiorców – tłumaczy Grzegorz Ziarek, dyrektor zarządzający Papa John’s w Polsce.

Przeczytaj także: Nowy sklep Chaty Polskiej

– Naszym celem jest pozyskanie góra 2-3 Partnerów, z którymi wspólnie będziemy dalej rozwijać markę Papa John’s w Polsce. Taki model sprawdził się na wielu innych rynkach i przełożył na sukcesy każdej ze stron. Paradoksalnie to właśnie okres pandemii i chęć znalezienia biznesu gwarantującego stabilny wzrost przyczynił się do wzmożonego zainteresowania naszym konceptem franczyzowym. Bardzo mocno rozwinięty kanał delivery w marce Papa John’s pokazał, że jesteśmy odporni na zmieniające się w ostatnich miesiącach warunki biznesowe a to niezwykle cenna wartość w oczach potencjalnych inwestorów – podsumowuje Grzegorz Ziarek.