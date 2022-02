Pasaż Grunwaldzki z nową ofertą gastronomiczną

Różnorodna oferta FOODSTACJI – strefy restauracyjnej wrocławskiego Pasażu Grunwaldzkiego – powiększyła się o nową opcję. Do listy różnorodnego menu oferowanego przez restauracje, kawiarnie i bary dołączyło Wasabi Sushi, w którym można spróbować klasycznego japońskiego sushi (m.in. Nigiri, Futomaki, Sashimi) na miejscu lub zamówić na wynos. Najemca zajął lokal o powierzchni blisko 56 mkw.

– Jak potwierdzają najnowsze sondaże, stołowanie się poza domem to znów mocny trend wśród rodaków, którzy doceniają nie tylko wygodę i możliwość wypróbowania różnych potraw, ale przede wszystkim samo doświadczenie, jakim jest wyjście do restauracji, możliwość spotkania się ze znajomymi i wspólnego spędzania czasu. Dlatego postanowiliśmy odświeżyć naszą ofertę gastronomiczną o trzy nowe zróżnicowane propozycje, które mam nadzieję przypadną do gustu mieszkańcom Wrocławia – mówi Tomasz Nowakowski, Asset Manager w EPP.

Przed wejściem do Pasażu Grunwaldzkiego na stałe zaparkowały dwa food trucki. Znany już lokalnie koncept rodem z wrocławskiej dzielnicy Krzyki – Gruba Focca – serwuje pizzę na kawałki w stylu Alla Romana – podłużną, na grubszym, wyrośniętym cieście z chrupiącą skórką. Pizza z włoskimi dodatkami, również w wersji dla wegetarian, przygotowywana jest przez słynący z pieczołowitości i staranności zespół. W ofercie Crazy Chickens klienci Pasażu Grunwaldzkiego znajdą szeroki wybór dań z kurczaka, m.in. kebab, stripsy i skrzydełka w autorskiej panierce, jak również kurczaka z rożna. Uzupełnieniem propozycji są tosty, frytki belgijskie oraz zimne i ciepłe