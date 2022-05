Pasibus ma 26 restauracji. Nowa rusza w Poznaniu

Lokal przy ul. Święty Marcin 58/64 to druga restauracja Pasibusa w stolicy Wielkopolski, pierwsza znajduje się w strefie gastronomicznej centrum handlowego Posnania. Od niedzieli do czwartku nowa lokalizacja będzie czynna w godz. 10:00 – 23:00, natomiast w piątki oraz soboty lokal zaprosi gości dłużej – aż do godz. 1:00 w nocy.

Z okazji otwarcia restauracji Pasibus przygotował dla gości odwiedzających nowy lokal w Poznaniu specjalną ofertę.

Oprócz menu dostępnego na miejscu Pasibus oferuje także możliwość zamówienia jedzenia online z dowozem. Klienci mogą składać zamówienia poprzez Pasi Dostawę.