Pasibus ma 27 restauracji. Nowa rusza we Wrocławiu

7-8 maja sieć Pasibus otworzył drugi lokal w Poznaniu, przy ul. Święty Marcin w centrum miasta. Zaś 26 sierpnia 2022 r. Pasibus ruszył we wrocławskim sklepie Leclerc przy ul. Zakładowej. To 27. lokal marki i 12. w rodzinnym Wrocławiu. Sieć przygotowała specjalną ofertę, w ramach której do każdego burgera można dobrać frytki i napój za 2 zł.