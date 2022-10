Pasibus ma drugi lokal w Warszawie. Gdzie otworzono burgerownię?

Od 12 października br. sieć Pasibus zaprasza do swojego najnowszego lokalu w stolicy. Druga burgerownia marki w Warszawie znajduje się w nowej przestrzeni na mapie miasta – Ogrodach Urlicha. To 29. restauracja sieci Pasibus w Polsce. Z okazji otwarcia przez cały weekend w nowym lokalu dostępna będzie specjalna oferta, w ramach której do każdego burgera można dobrać frytki i napój za 2 zł.