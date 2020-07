Pasibus otwiera restaurację w Szczecinie

17 lipca br. burgery Pasibusa dostępne będą w Centrum Galaxy w Szczecinie. Lokal będzie wyróżniał się wystrojem nawiązującym do miasta i klimatu tamtejszej stoczni. To już 9. restauracja stworzona we współpracy ze spółką Helios i zarazem 26. lokal marki w Polsce.

Charakterystycznym elementem lokalu Pasibusa w szczecińskim Centrum Galaxy będzie wielka tapeta z motywem morsko-pasibusowym, przedstawiająca między innymi wielkiego morskiego stwora i łódź z food truckiem marki.

Lokal czynny będzie codziennie od godziny 9:00 do 21:00, a w niedzielę pomiędzy 10:00 a 20:00.

Pasibus to marka burgerowni, która narodziła się we Wrocławiu w 2013 r.