Pasibus wzmacnia ofertę gastronomiczną szczecińskiego Galaxy

W należącym do EPP szczecińskim centrum handlowym Galaxy znana sieć burgerowni Pasibus otworzyła swoją nową restaurację. Lokal ma 188 mkw. powierzchni.

W swoim pierwszym w Szczecinie lokalu, ta wywodząca się ze street foodu sieć oferuje klientom duży wybór autorskich burgerów serwowanych w luźnej atmosferze. Wystrój wnętrza lokalu, podobnie jak cały Foodport, jest inspirowany Szczecinem i jego klimatem. – Kolejna ciekawa propozycja gastronomiczna ze słynnymi w Polsce burgerami urozmaica ofertę Galaxy, dzięki czemu nasze centrum umacnia swoją pozycję ulubionej destynacji do zakupów i relaksu dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego – mówi Marcin Ziółkowski, Asset Manager EPP. – Cieszymy się, że Pasibus otwiera się w Galaxy właśnie teraz. Lato to czas, który kojarzy nam się m.in. z festiwalami foodtruckowymi. Postanowiliśmy przenieść niezobowiązujący klimat tych spotkań do naszej wyjątkowej przestrzeni FOODPORTU – dodaje Joanna Dybowska, Manager ds. Marketingu CH Galaxy.