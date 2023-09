Pedet - restauracyjny koncept w Renomie ruszy pod koniec roku

Pedet Renoma to nowatorska strefa gastronomiczna zlokalizowana od strony Placu Czystego wraz z zewnętrznymi ogródkami restauracyjnymi. Ofertę Pedetu tworzyć będzie siedem autorskich punktów gastronomicznych reprezentowanych przez znanych restauratorów.

Nowe koncepty gastronomiczne w Renomie

Pierwszym z nich jest znana wrocławska Meatologia. Specjalnością lokalu są argentyńskie i amerykańskie steki z bydła rasy Black Angus, japońska wołowina Wagyu oraz szlachetna jagnięcina z Nowej Zelandii.

Specjały kuchni włoskiej i hiszpańskiej zaserwuje Giro i Tapas, miejsce tworzone także przez liderów lokalnej gastronomii.



W przestrzeni PEDETU powstanie znany wrocławski koncept Giro. Będzie tam można spróbować przekroju włoskiej kuchni na czele z pizzą oraz popularnych deserów by Piotr Zabawa. Drugim konceptem tej ekipy będą hiszpańskie tapas, który tworzyć będzie dobrze znany szef kuchni Adrian Bęben. Za Bar i serwowanie autorskich koktajli będzie odpowiedzialna ekipa z takich miejsc jak Forma Płynna, Prosto z Mostu, Do Jutra oraz Poziom 1" - komentuje Marcin Mielczarek, współwłaściciel restauracji GIRO i TAPAS.

Ofertę dla miłośników kuchni azjatyckiej zapewnią koncepty Vietnem i Tajka, które od lat z sukcesem prowadzi pasjonatka i popularyzatorka kuchni azjatyckiej, Linh Nguyen. Kolejna propozycja kulinarna to street-foodowy, The Fry z belgijskimi frytkami oraz hiszpańskimi churrosami. The Fry z powodzeniem prowadzi lokal w innym budynku typu mixed-use z portfela Globalworth, warszawskiej Hali Koszyki.

Co wiemy o Renomie

Renoma jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków Wrocławia i zarazem ikoną modernistycznej architektury. Obiekt otwarto w 1930 r. pod oryginalną nazwą Dom Towarowy Wertheim, a jego projektantem był berliński architekt Hermann Dernburg. Zniszczony w wyniku działań wojennych Dom Towarowy Wertheim został częściowo odbudowany i otwarty w 1948 r. jako Powszechny Dom Towarowy, a wszystkie jego piętra oddano do użytku dopiero w 1985 r. Wtedy też budynek przyjął swoją obecną nazwę wyłonioną w konkursie przez mieszkańców Wrocławia.

W 2009 roku Renoma została przebudowana i rozbudowana według projektu wrocławskiego architekta Zbigniewa Maćkowa. Na niższych kondygnacjach znalazło się ponad 120 sklepów i punktów usługowych, natomiast wyższe piętra zajęły biura oraz część restauracyjna. Obecnie budynek przechodzi kolejną metamorfozę, w wyniku której przywrócona zostanie przedwojenna architektura dziedzińców, a także zyska nowe funkcje. Renoma jest jednym z trzech projektów biurowo-handlowych w portfelu Globalworth Poland, obok warszawskiej Hali Koszyki i katowickiego Supersamu.