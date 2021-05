PIZZA BOYZ z grupy FoodX nad Wisłą

Mieszkańcy Warszawy co roku z niecierpliwością czekają na otwarcie sezonu nad Wisłą. bulwary, wybrzeże i słynne schodki przyciągają setki tysięcy ludzi. W tym roku swoją działalność rozpoczyna miejsce o adekwatnej nazwie schodki.

Schodki to kompleks gastronomiczny klubowej barki WIR, w której znajdziemy warszawskie restauracje, w tym kultową PIZZA BOYZ.

Z końcem kwietnia PIZZA BOYZ jako pierwsza restauracja w schodkach rozpoczęła z działalność na wynos. Restauracja oferuje swoim gościom nad Wisłą pięć najpopularniejszych pizz ze swojego standardowego menu, które będą dostępne także w wygodnej formie slice’ów. Poza tym można zamówić dodatki – kilka rodzajów frytek i stixy oraz doskonale znane charakterystyczne sosy i słodki popcorn CBD.

Pyszna pizza to nie wszystko co mają do zaoferowania właściciele PIZZA BOYZ.

„Latem planujemy cykl wydarzeń, które będziemy organizować wokół naszego spotu nad Wisłą. Nasi goście mogą spodziewać się pop-up’ów kulinarnych naszych pozostałych brandów, ale nie tylko. Na pewno nie zabraknie także współorganizowanych przez nas wydarzeń muzycznych, a pod koniec lata szykujemy coś naprawdę dużego z okazji 10 lecia naszej działalności. Z niecierpliwością wyczekujemy pełni nadchodzącego sezonu – cieszymy się, że dajemy naszym Klientom kolejne miejsce z wyjątkowym klimatem i oczekujemy świetnych wyników.” – mówi Piotr Śliwa, współwłaściciel restauracji grupy FoodX

Oprócz kultowej pizzy, amatorzy nadwiślańskich spacerów będą mogli kupić brandowane produkty z logo marki, które dostępne są na https://pizzaboyz.pl/ w zakładce SKLEP.

schodki to kompleks drewnianych kontenerów, w jednym z nich znajduje się właśnie PIZZA BOYZ. W pozostałych mieści się bar oraz kontenery restauracji THE COOL CAT i VEGAN RAMEN SHOP.

PIZZA BOYZ i schodki znajdują pod adresem Bulwary B.Grzymały Siedleckiego, naprzeciwko barki WIR, tuż pod mostem Poniatowskim.