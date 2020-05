Pizza Hut otwiera większość restauracji w centrach handlowych

Do 18 maja sukcesywnie otwartych zostanie 80 lokali Pizza Hut w centrach handlowych w całej Polsce. Do końca miesiąca będzie działać 140, czyli niemal wszystkie - w centrach Pizza Hut ma w sumie 152 restauracje. Na razie pizzę można zamówić wyłącznie na wynos.

Ze względu na social distancing marka zachęca także do wcześniejszych zamówień i płatności online - w ciągu 15 minut gorąca pizza jest gotowa do odbioru. W trakcie zakupów w galerii handlowej, można więc zamówić pizzę w restauracji czy online i odebrać gorącą na koniec.

Goście obsługiwani są pojedynczo, w wyznaczonych strefach bezpieczeństwa. Wszyscy otrzymują ją w pudełku zamkniętym naklejką "Zapakowane pod naszym dachem. Otwarte w twoim domu". To gwarancja, że po opuszczeniu nagrzanego do 240 stopni pieca, pizza trafia do nich nieotwierana.