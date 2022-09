Pizza Hut otworzy się w Ferio Konin

Nową koncepcję komercjalizacji foodcourtu w Ferio Konin, Multi Poland rozpoczęło w maju 2022 roku otwierając lokal Arianos Kebab o powierzchni blisko 60 mkw. Kolejne restauracje i punkty F&B właśnie otwierają się dla klientów.

Pizza Hut dołącza do Ferio Konin

Restauracja Pizza Hut zajmie powierzchnię nieco ponad 60 mkw i otworzy się w promowanym przez właściciela marki, firmę AmRest, modelu Fast Casual Delivery, czyli formacie z miejscami siedzącymi oraz realizacją zamówień z dostawą do domu. Rozwiązanie to pozwala na wygodną obsługę klientów w mniejszych ośrodkach miejskich, zapewniając restauracji wysoką rentowność. Obsługa klientów będzie odbywała się dwutorowo: realizowane będą zamówienia telefoniczne i internetowe oraz te składane bezpośrednio w restauracji.

Lokal, który zajmie Pizza Hut zostanie wykreowany z powierzchni przeznaczonej do innego użytku centrum, co pozwoli dodatkowo uatrakcyjnić foodcourt, a także dopasować powierzchnię do planowanej koncepcji lokalu. Planowane otwarcie restauracji to IV kwartał 2022 roku.

W maju Ferio powitało Arianos Kebab, a na początku września specjalnie na rozpoczęcie roku szkolnego na foodcourcie w centrum pojawiła się kolejna marka: BoBoQ BubbleTea, oferująca herbaty z tapioką i owocowymi dodatkami.

Multi Poland zarządza ponad 80 obiektami w 13 krajach Europy oraz Turcji – ich łączna powierzchnia wynosi ponad 3 mln mkw. GLA a wartość aktywów sięga 5 mld euro. W Polsce firma zarządza 6 centrami handlowymi i 2 biurowcami o łącznej powierzchni 346 tys. mkw. GLA.