Pizza Hut testuje BellaBoty - roboty kelnerów

BellaBot to pierwszy w Polsce robot-kelner, który w inteligentny i autonomiczny sposób dostarcza dania prosto z pieca do stolików gości. Posiada 4 podświetlane tace o łącznej ładowności 40 kg, może więc udźwignąć 2 razy więcej niż człowiek, dzięki czemu jednorazowo dostarczanych jest więcej zamówień, w szybszym tempie. Kelnerzy w ten sposób zyskują więcej czasu na obsługę gości.

Dzięki zaawansowanej technologii robot-kelner jest w stanie bezpiecznie i precyzyjnie poruszać się pomiędzy stolikami. Może przywitać gości, zaprowadzić do dowolnego stolika, a po dotarciu do celu powiadomić o tym głosowym przypomnieniem numeru stołu.

Co łączy robota i kota?

BellaBot to robot o wyglądzie kota, który wchodzi w interakcję z człowiekiem. Robot nie tylko wygląda jak kot, ale nawet miauczy! Mimiką i głosem reaguje na drapanie za uchem, czy głaskanie. Nowy kelner może również umilić urodziny gości restauracji - potrafi śpiewać Sto Lat!

”Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie dwóch robotów jednocześnie - działają one w trybie kooperacji, odciążając pracowników i podnosząc jakość obsługi klienta. Choć obecność robotów na razie jest na etapie testów, widzimy że wywołują one uśmiech na twarzach gości, którzy chętnie robią sobie z nimi zdjęcia, czy nagrywają filmy – mówi Krzysztof Nester, Kierownik Regionalny restauracji Pizza Hut Zodiak w Warszawie. - Robot kelner to dobre rozwiązanie w branży gastronomicznej i hotelarskiej, zapewniające sprawną dostawę posiłków oraz odbiór brudnych naczyń. Sam robot przyciąga również uwagę klientów i wzbudza ich sympatię. Jednocześnie realnie skraca czas obsługi klienta.” BellaBot wchodzi także w interakcję – wygląda jak kot, miauczy, reaguje na drapanie za uchem, a nawet mówi!

W ciągu najbliższych tygodni na profilach w mediach społecznościowych Pizzy Hut na gości restauracji czeka konkurs. Wystarczy zrobić zdjęcie Belli jak porusza się z gracją po lokalu, udostępnić je i oznaczyć profil Pizza Hut, a można zdobyć zniżkę do wykorzystania w restauracji!