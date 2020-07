Pizza Hut testuje Hut Point, czyli dostawę do samochodu

W sześciu restauracjach Pizza Hut uruchamia właśnie Hut Point czyli pilotażowy bezkontaktowy odbiór pizzy wprost do samochodu.

Jak to działa? Gość restauracji parkuje w specjalnie wyznaczonym miejscu, uchyla szybę lub otwiera bagażnik, a pracownik umieszcza pizzę w środku.

W przypadku tego uwzględniającego social distancing rozwiązania, gość nie musi wchodzić do restauracji czy podjeżdżać do okienka drive thru. Pracownik - w masce i rękawiczkach, dostarcza zamówienie prosto do zaparkowanego samochodu - wystarczy, że gość otworzy bagażnik lub uchyli okno. Z rozwiązania skorzystać mogą także zamawiający pizzę online.

Odbiór z Hut Point na parkingu na razie jest możliwy w sześciu restauracjach w całym kraju: w Gdańsku, Koszalinie, Warszawie, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu. Jeśli rozwiązanie się sprawdzi Pizza Hut nie wyklucza rozszerzenia o kolejne restauracje.