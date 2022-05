Pizzeria Tutti Santi ruszyła w Krakowie

Włoskie sacrum w Krakowie

Włoskie sacrum – tak określić można estetykę panującą w lokalach należących do sieci pizzerii Tutti Santi. Obrazy z wizerunkami świętych, a przede wszystkim tradycyjny wystrój nawiązujący do klimatu wnętrz sakralnych gotyckich świątyń – takie elementy urządzenia wnętrza łączą wszystkie lokale należące do sieci. Za opracowanie koncepcji wystroju wnętrz, a także projektów wykonawczych odpowiada krakowska pracownia LSD.Studio.

Nie tylko kuchnia, ale i wnętrze

- Historia rozwoju marki Tutti Santi i jej konsekwentnej ekspansji pokazuje, jak bardzo ważna jest nie tylko dbałość o wysoką jakość użytych w kuchni produktów, odpowiedni poziom obsługi czy skuteczny marketing, ale także konsekwencja w całym procesie budowania wizerunku - na początku, kiedy firma zaczyna odnosić pierwsze sukcesy, ale także później, gdy stara się utrzymać swoją pozycję na rynku. Dotyczy to także utrzymania jakości otoczenia w jakim klient spotyka się z marką - a więc we wnętrzu restauracji, które uzupełnia i umacnia jej wizerunek - wyjaśnia Agnieszka Gawron, współwłaścicielka i założycielka, a jednocześnie dyrektor kreatywny LSD.Studio.

Oprócz najbardziej charakterystycznego, a jednocześnie mogącego budzić kontrowersje elementu wystroju, jakim są wizerunki świętych wykonane metodą tradycyjnego fresku, niepowtarzalny klimat wnętrzu restauracji nadają witraże, podwieszane sufity, meble czy detale metaloplastyczne, np. parawany eksponujące włoskie produkty, jednocześnie dające siedzącym przy nich osobom intymność.