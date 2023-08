Polska na Talerzu 2023: sytuacja w branży gastronomicznej oczami restauratorów

To jedenasta edycja badania przygotowanego na zlecenie sieci hurtowni MAKRO Polska przez firmę Kantar. Głównym celem publikacji jest analiza aktualnej sytuacji na rynku branży gastronomicznej.

– „Polska na Talerzu” jest swoistym barometrem nastrojów panujących wśród przedstawicieli HoReCa – mówi Magdalena Figurna, Menadżer ds. PR i Komunikacji Wewnętrznej w MAKRO Polska. – Tegoroczna edycja została wzbogacona o komentarze i wywiady z ekspertami. Czytelnik znajdzie więc nie tylko informacje na temat aktualnej sytuacji w branży, ale także inspiracje i porady.

Ciekawym aspektem wynikającym z badania jest fakt, że mimo trudnej sytuacji na rynku restauratorzy zachowują umiarkowany optymizm. Aż 61% respondentów ocenia ryzyko zamknięcia lokalu jako niskie. Ta obawa dotyczy jednak 11% restauratorów. Wśród głównych wyzwań, podobnie jak w zeszłym roku, przedstawiciele branży HoReCa wymieniają podwyżki cen za gaz i prąd oraz mniejsze wydatki ze strony konsumentów.

Jak wskazuje Paweł Koperek, Menadżer ds. klientów HoReCa w MAKRO Polska: Zmiana zachowań klientów jest widoczna także w liczbie paragonów. Wśród gości bez wątpienia wzrasta zainteresowanie produktami convenience bądź on the go, dostępnymi w sklepach spożywczych.

Restauratorzy wskazują również trudności związane z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi. W odróżnieniu od zeszłorocznych wyników mówią przede wszystkim o wzroście kosztów płacy minimalnej. Zdaniem blisko 80% respondentów zespół ma zbyt niski poziom kompetencji, z kolei 77% mówi o braku personelu.

Według Jakuba Kowalczyka, szefa kuchni Akademii Inspiracji MAKRO w Krakowie: Rozwój pracownika jest kluczowy w tej branży. Znalezienie specjalisty stanowi znaczne wyzwanie, dlatego tak ważne jest zapewnienie dostępu do szkoleń – dodaje.

Wśród pytań o aktualną sytuację pojawiły się również te dotyczące przyszłości. O jakich trendach mówią restauratorzy? Przede wszystkim o daniach sezonowych, lokalnych i regionalnych produktach oraz zapewnieniu możliwości dostawy. W przeciwieństwie do ubiegłego roku ponad połowa respondentów planuje wdrożyć rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju, a wśród nich działania zmniejszające zużycie prądu i wody czy ograniczające zjawisko marnowania żywności. Na znaczeniu zyskuje również digitalizacja. Blisko 90% restauratorów prowadzi własną stronę w mediach społecznościowych, a 16% umieszcza kody QR na menu papierowym i umożliwia rezerwację stolików online.

Badanie „Polska na Talerzu 2023" zostało zrealizowane w okresie 15.03 - 11.04.2023 przez firmę Kantar na zlecenie MAKRO Polska. Uczestnikami była grupa osób zawodowo związanych z gastronomią, w tym pracujących m.in. w restauracjach, firmach cateringowych, barach i pubach, kawiarniach punktach fast food i street food. W badaniu użyto metody wywiadów telefonicznych.