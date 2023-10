Popeyes podaje kolejne lokalizacje w Warszawie

Warszawiacy poznali już smak kurczaka marynowanego przez 12 godzin. Nie zmniejszyło to jednak ich apetytu na Popeyes. Sieć przenosi klimat Nowego Orleanu do dwóch kolejnych centrów handlowych. Jeszcze przed końcem 2023 roku otwarte zostaną Popeyes w Galerii Młociny (na poziomie +2, w strefie Spotkania i Dania) i w Blue City (na poziomie +2, na terenie Food City).

Warszawa: gdzie powstaną restauracje Popeyes?

- Tak jak zapowiadaliśmy Złote Tarasy to dopiero początek naszej warszawskiej historii. Nie zwalniamy tempa i otwieramy kolejne nasze restauracje. W tym roku skupiliśmy się na lewobrzeżnej części stolicy; nie mówimy jednak ostatniego słowa, będziemy dalej eksplorować Warszawę - mówi Jakub Aleksandrowicz, Dyrektor Marketingu Popeyes. Mimo że jesteśmy siecią to do każdej restauracji podchodzimy indywidualnie - z nowymi pomysłami, pasją, rozwiązaniami, zmieniamy lekko design. Wierzę, że nasze energetyczne kolory spodobają stałym bywalcom Galerii Młociny i Blue City. - dodaje Aleksandrowicz.

Popeyes Galeria Młociny

Strefa Spotkania i Dania, znajdująca się na poziomie +2 Galerii Młociny jest jedyną tak różnorodną strefą gastronomiczno-rozrywkową w centrum handlowym w Warszawie, łączy zarówno nowoczesność, jak i industrialną architekturę. - Cieszymy się, że wspomnianą ofertę jeszcze bardziej urozmaici nowy najemca Popeyes – kultowa restauracja z Luizjany. Już teraz zapraszam wszystkich do odbycia kulinarnej podróży w Galerii Młociny - zachęca Kamila Kiersikowska, Dyrektor CH Galeria Młociny.

Popeyes Blue City

- Bardzo cieszymy się na otwarcie restauracji Popeyes w Blue City. Wiemy, że dla naszych klientów strefa gastronomiczna Food City to nie tylko przystanek na przerwę w zakupach, czy szybki lunch, ale często i miejsce na rodzinny, weekendowy obiad. Tym bardziej że nasze centra zabaw dla rodziców i dzieci pozostają otwarte przez cały tydzień. Teraz klienci Blue City będą mogli odkryć nowe, ekscytujące oblicze kuchni amerykańskiej - wyraziste smaki prosto z Luizjany - mówi Yoram Reshef, wiceprezes Blue City.

Popeyes powstał w 1972 roku w Nowym Orleanie w Luizjanie. Marka posiada już ponad 4200 restauracji w ponad 30 krajach na różnych kontynentach, a jej specjalnością niezmiennie są smaki dziedzictwa Luizjany.

Popeyes wciąż prowadzi rekrutację na różne stanowiska, a aktualne oferty pracy są dostępne na stronie internetowej https://popeyespolska.olx.pl .

Popeys Warszawa