Produkty z cukierni Grzybki w kawiarniach SO! COFFEE

W tym miesiącu SO! COFFEE rozpoczęła współpracę z piekarnią i cukiernią GRZYBKI w zakresie dostaw ciast do naszych warszawskich kawiarni SO! COFFEE.

W ofercie królują nie tylko klasyki takie jak puszysty sernik czy szarlotka z kruszonką, ale również bardziej wyszukane słodkości typu tarta cytrynowa z bezą włoską. Wszystkie ciasta i ciasteczka produkowane są z najwyższej jakości składników w warszawskiej manufakturze przy ul. Malowniczej

SO! COFFEE to sieć 53 kawiarni na terenie Polski, należąca do Grupy Lagardere Travel Retail.