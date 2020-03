Pyszne.pl wprowadza bezkontaktową dostawę jedzenia

Pyszne.pl świadczyć będzie dostawę pozwalającą uniknąć kontaktu fizycznego

W odpowiedzi na aktualną sytuację związaną z koronawirusem Pyszne.pl wprowadzi bezkontaktową dostawę obejmującą wszystkie restauracje w serwisie.

Jako środek ostrożności w odpowiedzi na rozprzestrzenianie się koronawirusa, od jutra Pyszne.pl świadczyć będzie dostawę pozwalającą uniknąć kontaktu fizycznego. Obejmie ona wszystkie restauracje w serwisie. Dostawcy są instruowani, aby dzwonić do drzwi klientów i zostawiać torbę z jedzeniem przed drzwiami. Rozwiązanie to będzie zastosowane we wszystkich krajach europejskich, gdzie działa Takeaway.com, którego częścią jest Pyszne.pl.

Powyższe działanie uzupełnia wdrożone wcześniej środki bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich tygodni Pyszne.pl przekazało instrukcje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa wszystkim pracownikom i dostawcom, a członkowie personelu zostali specjalnie przeszkoleni w zakresie prawidłowych środków zapobiegawczych, a także w zakresie zgłaszania potencjalnie ryzykownych sytuacji. Firma dystrybuuje również urządzenia higieniczne wśród kurierów realizujących dostawy własne Pyszne.pl – w tym antybakteryjne środki dezynfekujące do rąk.