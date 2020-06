Rebel Tang startuje z wirtualnymi restauracjami w Warszawie i Łodzi

Rebel Tang to nowa firma food-tech na mapie kulinarnej Polski, która tworzy wirtualne restauracje funkcjonujące tylko w formie dostaw do klienta. Koncepcja biznesowa jest oparta na dedykowanej platformie technologicznej, którą każdy restaurator może w prosty sposób wdrożyć we własnej kuchni.

- Oferta Rebel Tang to kompleksowe rozwiązanie dla każdego właściciela restauracji w Polsce, który chce zwiększyć swoje dochody. Oferujemy wirtualne marki w formie franczyzy, gotowe do wdrożenia w każdej restauracji. Nasi partnerzy otrzymują w pełni przygotowany koncept gastronomiczny - od pełnej obsługi marketingowej, wsparcie technologiczne, przez obsługę firm oferujących dowóz jedzenia, do pełnego łańcucha dostaw produktów - tłumaczy Marek Cynowski, prezes zarządu Rebel Tang Sp. z o.o.

W ofercie Rebel Tang znajdują się 4 koncepty: ProKuraTura, Prosię Bardzo, Grube Pierogi oraz Vito Calzone.

Na przełomie maja i czerwca Rebel Tang uruchomił pierwsze 8 wirtualnych restauracji w Warszawie i Łodzi. - Na czerwiec mamy już zaplanowany start 16 kolejnych, w 4 dużych miastach. Będziemy też stale powiększać nasz zasięg dostaw w Warszawie. Do końca roku mamy w planach otworzyć 100 wirtualnych restauracji na terenie całego kraju - powiedział Stanisław Magdij, członek zarządu Rebel Tang Sp. z o.o.

Założyciele Rebel Tang informują, że ilość konceptów kulinarnych dostępnych na platformie będzie się stale zwiększała, uwzględniając zmiany trendów kulinarnych oraz upodobań klientów w różnych regionach kraju.