Reklama Burger King ze spleśniałym burgerem okiem rynkowych ekspertów

fot. materiały prasowe

„Piękno braku sztucznych konserwantów” – to hasło towarzyszące niecodziennej reklamie Burger Kinga, którą amerykańska sieć fastfoodowa chce przyciągnąć… fanów zdrowej żywności. W niespełna minutowym filmiku pt. „Spleśniały Whopper” widzimy 34 dni rozkładu tej flagowej kanapki Burger Kinga, która stopniowo pokrywa się pleśniowym nalotem.

Fast food bardziej eko?

- Ta reklama Burger Kinga to interesująca próba zmiany stereotypowego postrzegania fastfoodów jako żywności z gruntu niezdrowej, bo naszpikowanej konserwantami – mówi Łukasz Gębka z zarządu Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, prezes Farmy Świętokrzyskiej.

Podkreśla jednocześnie, że już od kilku lat największe sieci fastfoodowe starają się być bardziej eko. - Taki jest globalny trend i nie chcą go przegapić. McDonald’s mówi wprost o zmianie filozofii z „fast food” na „good food fast”. Postępuje redukcja plastikowych opakowań, ograniczane jest używanie antybiotyków w łańcuchu dostaw mięsa i powstaje oferta dla wegetarian, co jeszcze niedawno byłoby nie do pomyślenia. Co cieszy, globalne sieci otwierają się na lokalnych dostawców produktów ekologicznych – dodaje prezes Farmy Świętokrzyskiej, czołowego polskiego producenta ekologicznych warzyw, owoców i przetworów.

Zmierzch foodpornu

Marta Stach i Rafał Czechowski z Imago Public Relations, zastanawiają się natomiast, dlaczego twórcy zdecydowali się pokazać produkt żywnościowy w stanie rozkładu, coś, czego nie da się „odzobaczyć” i co potencjalnie może mieć negatywny wpływ na skojarzenia z produktami marki. Czy jest to koniec foodpornu?

- Reklamowanie żywności/potraw opiera się na wizualnej prezentacji produktów idealnych. Takie też widzimy w restauracyjnych menu, zwłaszcza w sieciach typu fast food. Taka komunikacja ma swoje istotne ograniczenia, bo produkt rzeczywisty niemal nigdy nie wygląda równie apetycznie. Jednocześnie prezentowanie go w rzeczywistej postaci bardzo osłabia obietnicę zawartą w przekazie. Bardziej świadome społeczeństwa zachodnie wiedzą, że idealnie wyglądająca żywność z reguły nie jest najzdrowsza lub jest po prostu sztuczna. Kampania Burger Kinga jest błyskotliwym sposobem rozwiązania dylematu: jak pokazać produkt w jego idealnym stanie (wideo) i jednocześnie przekonać do jego naturalności. Można więc powiedzieć, że w tej kampanii udaje się połączyć ogień z wodą - uważają eksperci z Imago Public Relations.

Kamyczek do ogródka McDonald's

Jak przytacza Angelika Borysiak, właścicielka agencji kreatywnej brand2eat zajmującej się marketingiem w branży gastronomicznej, reklama ze spelśniałym burgerem to przede wszystkim kamyczek do ogródka McDonald's.

