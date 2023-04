Restauracje Sfinksa zwiększają sprzedaż. Coraz więcej zapytań o franczyzę

W samym marcu 2023 r. grupa odnotowała wzrost sprzedaży gastronomicznej o 22,1% r/r do 14,82 mln zł. Takie obroty wypracowało 75 restauracji pod szyldami SPHINX, Chłopskie Jadło, Lepione Pieczone by Chłopskie Jadło oraz The Burgers wobec 82 działających w marcu 2022 r.

Na porównywalnej sieci lokali wzrost przychodów gastronomicznych w marcu był jeszcze wyższy i wyniósł 25,8% r/r.

- Dalsze dynamiczne zwiększenie obrotów restauracji w marcu, po dobrych sprzedażowo poprzednich miesiącach roku, oznacza, że możemy mówić o pozytywnym trendzie w całym kwartale, co jest bardziej miarodajnym kryterium oceny niż sprzedaż miesięczna. Silny wzrost przekraczający 22% cieszy tym bardziej, że wzrost na porównywalnej sieci to blisko 28%. Pierwszy kwartał z powodu wahań sezonowych zawsze był historycznie kwartałem o najniższej sprzedaży, a dodatkowo tym razem na wyniki gastronomiczne pracowało średnio ponad 8% restauracji mniej niż rok wcześniej. Potwierdza to po raz kolejny, że wdrożone rozwiązania pro sprzedażowe przynoszą bardzo satysfakcjonujące efekty. Szczególnie ważny, także dla przyszłych wyników, jest ciągły przyrost liczby uczestników naszego programu lojalnościowego i aplikacji mobilnej Aperitif, w ramach którego klienci mogą korzystać z różnego rodzaju promocji i są z nami w kontakcie. Innym istotnym dla naszej grupy zjawiskiem jest znaczący przyrost zgłoszeń osób zainteresowanych franczyzą, zwłaszcza ze strony właścicieli restauracji działających dotąd indywidualnie. To pokłosie niełatwej sytuacji dla tego typu lokali i zauważalnych korzyści wynikających z prowadzenia biznesu sieciowego pod znaną marką. Dla nas to dobry prognostyk dalszego rozwoju grupy – komentuje Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska.

Sprzedaż gastronomiczna Sfinksa - co obejmuje

Raportowana przez Sfinks Polska sprzedaż gastronomiczna obejmuje przychody ze sprzedaży netto osiągane przez lokale własne i franczyzowe działające w ramach sieci zarządzanych przez spółkę, które są objęte bieżącym monitoringiem sprzedaży w ramach systemów informatycznych Sfinksa. Nie obejmuje ona sprzedaży realizowanej przez sieć Piwiarnia. Jednocześnie spółka zwraca uwagę, że sprzedaż gastronomiczna nie jest tożsama z przychodami ze sprzedaży osiąganymi przez Sfinks Polska. Na te składają się przychody ze sprzedaży gastronomicznej wypracowywanej przez restauracje własne oraz przychody z opłat franczyzowych naliczane od sprzedaży gastronomicznej realizowanej przez restauracje franczyzowe. W tym drugim przypadku przychody ze sprzedaży gastronomicznej stanowią przychód franczyzobiorców.

Grupa Sfinks Polska zarządza 114 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 69 restauracji SPHINX (segment casual dining), 39 pubami Piwiarnia (segment gastro pubów), 4 restauracjami Chłopskie Jadło (segment casual dining) i lokalami Lepione Pieczone by Chłopskie Jadło oraz The Burgers. Spółka prowadzi też sprzedaż w dostawie w oparciu o marki dostępne tylko w dowozie takie jak The Burgers, Och! PITA, Yolo Chicken czy Da Mamma. Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce.