Restrukturyzacja w McDonald. Szykuje się fala zwolnień

- Niektóre istniejące dziś miejsca pracy albo zostaną przeniesione, albo zlikwidowane - zapowiada w wywiadzie w "Wall Street Journal" Chris Kempczyinski, dyrektor generalny McDonald's. Jednocześnie dodaje, że struktura jest przestarzała i samoograniczająca się, stąd też wynikają zwolnienia w sieci.

Zmiany, które zajdą wewnątrz korporacji będą ogromne i odbiją się szerokim echem wśród pracowników. Obecnie McDonald's zatrudnia około 200 tysięcy osób na stanowiskach korporacyjnych i własnych restauracjach, z czego 3/4 znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi. W e-mailu wysłanym do pracowników na całym świecie, Kempczyinski informuje, że "nadchodzą trudne dyskusje i decyzje". Jednocześnie z oficjalnego komunikatu dowiadujemy się, że rozmowy nt. redukcji zostaną przeprowadzone do 3 kwietnia. Wiemy również, że zmiany dotkną głównie personel korporacyjny. Jest to najszersza rewolucja strategiczna McDonald's od czasu powstania w 1955 roku.

Całą rewolucję, Chris Kempczyinski uzasadnia wnioskami płynącymi z czasu pandemii, która uświadomiła zarząd spółki, że przyszedł czas na zmiany.