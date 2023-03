Roboty zamiast ludzi w gastronomii. Są tańsze w utrzymaniu i nie chodzą na urlopy

Jakie są cechy wyróżniające wasze roboty kelnerów na rynku? Czym różnią się od konkurencyjnych produktów?

Przede wszystkim nasze roboty wyróżnia stabilna obudowa górna. Maszyny wyposażone są w amortyzatory samochodowe, które idealne rozkładają ciężar robota i zachowują przy tym jego stabilność w celu dostarczenia zamówienia w jak najlepszy sposób. Roboty posiadają w tacach czujniki laserowe i obciążeniowe, dzięki temu wiedzą która taca jest pełna, a która pusta. Tym samym mogą obsłużyć za jednym wyjazdem kilka stolików.

- Nasze roboty posiadają litową baterię 48v, zapewnia to ogromną moc i dużą pojemność. W produkcji wykorzystujemy do tego akumulatory samochodowe, aby zapewnić jak największą wydajność i bezpieczeństwo.

Czy oferujecie szkolenia dla personelu restauracji, aby pomóc im w obsłudze i integracji "robotów kelnerów" w procesy restauracji?

- Roboty są bardzo proste w obsłudze, wystarczy godzinne szkolenie przeprowadzane przez naszych wdrożeniowców. Do sterowania robotem można wykorzystać komputer, tablet czy zegarek, dostęp do panelu sterującego w chmurze jest bezpłatny. Roboty nie wymagają skomplikowanych czynności serwisowych, aby sprawnie działały, po kilku latach pracy wystarczy wymienić akumulator czy mechanizm zawieszenia według zużycia. Części serwisowe są stosunkowo tanie i dostępne od ręki. Na roboty udzielamy 24 miesięcznej gwarancji, natomiast czas reakcji naszego serwisu to standardowo 24 godziny.

Jak długo trwało przygotowanie robotów do obsługi gości w restauracji?

- Więcej niż 10 lat opracowywania algorytmu, użycie wysokiej jakości czujnika TOF nowej generacji z testami technologicznymi FDA CLASS1, z wieloma czujnikami laserowymi, które zapewniają inteligente omijanie przeszkód. Nasze roboty posiadają wiele standardowo zaprogramowanych funkcji, jak dostawa, doprowadzanie, tryb targowy, tryb powitania itp., na życzenie klienta możemy dopisać dodatkowe funkcjonalności, udostępniamy również API do współpracy z aplikacjami zewnętrznymi, dzięki czemu można napisać własną aplikację sterującą robotem, czy połączyć go z systemem POS. Do robotów posiadamy szereg akcesoriów takich jak pływające tace na napoje, przywoławcze kuchenne i klienckie, czy dzwonki hotelowe. Roboty potrafią otwierać drzwi automatyczne i podjazdy, a niektóre modele jak W3 potrafią otwierać windy i wybierać piętro, na które chcą pojechać. System jest tak zaprogramowany, że robot skanuje windę po otwarciu drzwi i sprawdza czy znajdują się w niej ludzie, jeśli tak, to czy jest dla niego wystarczająco miejsca, jeśli nie ma miejsca zamyka drzwi windy i czeka na aż będzie wolna.

Ile osób jest w stanie obsłużyć robot kelner?

Robot cateringowy obsługuje do 20 punktów za jednym razem, a obsługa jak i konserwacja robota jest banalnie prosta. Z pełnych funkcji robota można korzystać już po przeprowadzonym pierwszym szkoleniu przez naszych doświadczonych techników.

Jakie jest wasze podejście do dostosowywania "robotów kelnerów" do indywidualnych potrzeb klientów? Czy oferujecie dostosowanie "robotów kelnerów" do specyficznych wymagań klienta, takich jak np. wygląd, funkcjonalność, itp.?

Zgodnie z różnymi zamówieniami jesteśmy w stanie dostosować oprogramowanie, wygląd czy też zastosowanie robota pod dany lokal. Wiąże się z tym oczywiście indywidualna cena.

Jakie są plany rozwoju waszej firmy i waszych produktów w przyszłości? Czy planujecie wprowadzenie nowych funkcji lub ulepszeń do "robotów kelnerów", aby lepiej sprostać wymaganiom klientów?

- W przyszłości zostaną wprowadzone funkcje umożliwiające interakcję z robotem. Zostaną również zmienione wyświetlacze na ekranie, które będą większe niż aktualne. Pojawią się również nowe roboty, które będą służyć do sprzątania lub zostaną wykorzystane w medycynie.

- Nasi Klienci uwielbiają roboty i nie wyobrażają sobie bez nich pracy, mamy wiele wdrożeń w restauracjach, hotelach a ostatnio nawet w biurze notarialnym. Nasze lokale referencyjne to resturacja Marilyn Bar w Straszynie, Bar I-100 gram w Gdańsku, restauracja Syrena Irena w Warszawie, restauracja Royal India w Toruniu, restauracja Lolo w Kątach Wrocławskich i Restauracja Fabryka Smaków w Trzeciewcu. Część lokali jest jeszcze w trakcie wdrażania, przed sezonem chcielibyśmy mieć po kilku klientów na województwo, zachęcamy do kontaktu zwłaszcza przedsiębiorców ze wschodnich województw, mamy tam lekkie braki.