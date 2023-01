Rozgrzewające Sery wracają do KFC w nowej odsłonie

KFC kocha zimę i zna sposoby na to, jak rozgrzać swoich fanów pysznym, sycącym posiłkiem. Jak co o roku tej porze do restauracji KFC zawitała kultowa już sezonowa oferta „Rozgrzewające Sery” w zaskakującej nowej serowej i pysznej odsłonie. W tym roku sieć restauracji przygotowała dla swoich gości prawdziwą, zimową niespodziankę – Serowe Macaroni. Jest to tradycyjna, amerykańska potrawa, która na całym świecie ma już rzesze wiernych fanów, a w styczniu dzięki KFC wszyscy w Polsce będą mogli poznać jej legendarny, mega serowy smak.

Różne kombinacje Rozgrzewających Serów w KFC

Ofera „Rozgrzewających Serów” dostępna jest w różnych kombinacjach, tak aby każdy znalazł w niej coś dla siebie. Fani burgerów na pewno zakochają się w Serowe Macaroni Granderze, który nie dość, że jest arcymistrzowsko przepyszny, to będzie też prawdziwym zastrzykiem energii. Pyszny Serowe Macaroni Grander to wyjątkowy smak soczystego kurczaka KFC, chrupiącego bekonu, kremowego makaronu z serem, aromatycznego cheddaru oraz prażonej cebuli.

20 stycznia Międzynarodowy Dzień Miłośników Sera

Obchodzony 20 stycznia Międzynarodowy Dzień Miłośników Sera będzie świetną okazja, żeby spróbować nowego produktu, wprost idealnego na zimową aurę. To nic, że brakuje słońca a dni są krótkie, wystarczy wstąpić do KFC, aby rozgrzać się serowo i poczuć się jak w lecie.