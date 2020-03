Ruszyła pierwsza Fabryka Pizzy w Nowym Sączu

Fabryka Pizzy w Nowym Sączu, fot. materiały prasowe

Na gastronomicznej mapie Nowego Sącza pojawiła się nowa restauracja serwująca dania kuchni włoskiej – Fabryka Pizzy, która należy do spółki Sfinks Polska. Lokal położony jest w ścisłym centrum miasta w zabytkowej kamienicy pod adresem Rynek 13 i prowadzony jest w modelu franczyzowym.

Restauracja składa się z dwóch sal, zajmując łącznie powierzchnię 160 mkw. W środku dla gości przygotowano stoliki, przy których zasiądzie około 60 osób. Dodatkowo przy lokalu działać będą dwa ogródki - jeden wewnątrz na patio, a drugi na zewnątrz od strony rynku. Lokal działa w godzinach 11.00-23.00. Wkrótce ruszy też usługa dowozu do klienta.

- Nowa restauracja mieści się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji w Nowym Sączu, w samym centrum starego miasta i jest to już drugi lokal prowadzony przez tego samego restauratora w ramach sieci Sfinks. Tuż obok działa bowiem Piwiarnia Warki - popularne miejsce spotkań w gronie znajomych, także tych zainteresowanych sportem, bo w pubie można oglądać transmisje rozgrywek z różnych dyscyplin. Liczymy, że nowa Fabryka Pizzy serwująca tak lubiane w Polsce włoskie specjały również przypadnie do gustu mieszkańcom Nowego Sącza, w tym studentom z pobliskiej uczelni, którzy z chęcią będą nas odwiedzać - mówi Dorota Cacek, wiceprezes Sfinks Polska, spółki do której należą sieci Fabryka Pizzy i Piwiarnia Warki.

Fabryka Pizzy specjalizuje się w najpopularniejszej wśród Polaków kuchni zagranicznej, tj. kuchni włoskiej. W menu oprócz pizzy w różnych wariantach znajdują się gnocchi, risotto, a także makarony. Charakterystycznym daniem Fabryki Pizzy są bombery, czyli gorące buły pizzowe z różnymi dodatkami.